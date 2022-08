Five Minutes of Heaven - Oliver Hirschbiegel - critique

Résumé : À Belfast en 1975, Alistair Litlle (Mark Davison), un adolescent, quitte le domicile familial pour soit-disant se rendre à une soirée dansante. En fait, avec trois complices de son âge et loyalistes comme lui, il prépare un attentat contre un jeune républicain catholique.

Critique : Le récit, qui s’attache au début à l’événement tragique dont toute l’histoire découlera, alternera ensuite entre son point de départ en 1975 et 2008, au moment où Litlle va vouloir régler des comptes avec son passé. Celui-ci (Liam Neeson), désormais notable respectable, souhaite rencontrer Joe Griffin (James Nesbitt), le frère du républicain qu’il a assassiné trente-trois ans plus tôt, et qui a vécu toute la scène. Pour cela, il a convoqué une équipe de télévision pour rendre compte de la confrontation visant à la réconciliation.

D’un côté, il y a Little, qui a purgé douze ans de prison. Toujours hanté par son geste, il a réussi sa vie professionnelle, mais est resté solitaire et sans attache. De l’autre on trouve Griffin, marié et père de deux enfants, qui vit modestement. C’est un homme hypernerveux brisé par la tragédie dont il ne s’est jamais remis.

Le récit mêle habilement la grande Histoire que constitue le conflit nord-irlandais qui a secoué le pays pendant plus de trente ans, et le destin singulier de deux hommes marqués à jamais par un contexte politique qu’ils ont connu toute leur vie ou presque. Le propos du film n’est pas de chercher à exonérer Little de son geste, mais d’essayer de comprendre son besoin de rédemption. D’autre part il décrit avec beaucoup de finesse le trouble psychologique toujours vécu par Griffin. Par-delà, il souligne les conséquences d’une guerre civile dont personne, jamais, ne peut sortir indemne.

Liam Neeson et James Nesbitt livrent une performance tout à fait convaincante.