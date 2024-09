La cocina - Alonso Ruizpalacios - critique

Résumé : Estella (Anna Diaz), qui vient de quitter le Mexique pour New York, ne parlant pas un mot d’anglais, traverse la ville pour rejoindre un restaurant situé près de Time Square. Elle pense y être embauchée grâce à Pedro (Raúl Briones), une connaissance de sa famille qui y travaille comme cuisinier.

Critique : Et nous voilà plongés dans un immense restaurant duquel on ne sortira presque jamais. Estella, qui sera embauchée sur un quiproquo, va découvrir comme le spectateur une fourmilière survoltée où tout doit aller très vite pour le "bien" du service. Au sein des équipes cuisine et service, on se toise, on se dispute, on se bat même parfois, et ce chacun dans sa langue ! Américains, Mexicains et même Français se désignent par leur pays d’origine. Dans ce film, d’un somptueux noir et blanc, un couple de salariés va de distinguer : Pedro, le cuisinier mexicain, vaguement ami de la famille ; et Julia (Rooney Mara), une serveuse américaine dont on apprend vite la grossesse. La première fois où ils se retrouvent autour de l’aquarium à homards en faisant mine de ne pas se connaître est à elle seule tout à fait admirable.

Si le couple sert de fil conducteur, on assiste à une œuvre chorale (tirée d’une pièce de théâtre), qui tient d’une forme de chorégraphie échevelée proposant plusieurs scènes particulièrement époustouflantes de virtuosité.

Original, à la fois réaliste et poétique, ce film est une belle réussite pour le cinéaste Alonso Ruizpalacios, qui dont cette quatrième réalisation sera peut-être enfin distribuée dans les salles françaises. C’est tout ce que l’on l’on souhaite à cette œuvre qui vient a reçu le Prix Barrière au 50e festival de Deauville.