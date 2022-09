La conspiration du Caire - Tarik Saleh - critique

Résumé : Dans une prestigieuse université religieuse au Caire, le jour de la rentrée, le grand Imam s’effondre, mort, devant les étudiants. Démarre alors une guerre d’influence sans pitié pour lui succéder.

Critique : Il s’appelle Adam. Il est tout jeune. Il est le fils d’un pêcheur et la nature l’a pourvu de capacités intellectuelles supérieures. Tout logiquement, cela l’amène à intégrer l’Université Al-Azhar où il devrait être promu à un avenir brillant. Mais les choses se complexifient au même moment car le grand Imam égyptien décède brutalement et les chefs religieux doivent nommer son remplaçant. De quoi donner des frayeurs à l’État qui craint une ascension des idéaux radicaux et cherche à tout prix à préserver son pouvoir en intégrant son influence au sein de l’école.

Boy from Heaven est un film extraordinaire de puissance politique et narrative. Tarik Saleh plonge le spectateur dans une histoire qui relève tout autant du thriller que du récit initiatique. C’est aussi éminemment un film politique dans lequel le cinéaste prend tous les risques, qu’ils émanent des autorités égyptiennes ou des hauts responsables musulmans. Associer aujourd’hui si ouvertement politique et fait religieux relève d’une forme de militantisme courageux. On comprend pendant tout le long-métrage la force et la conviction qu’il faut pour assumer une critique aussi crue sur deux manières finalement assez proches d’exercer le pouvoir. Et l’on mesure surtout à quel point la religion musulmane dans les pays du Nord de l’Afrique constitue une variable d’ajustement puissante en matière de paix sociale.

Le film raconte aussi le parcours d’un jeune homme qui passe du statut de pêcheur à celui d’un membre de l’élite intellectuelle d’une société musulmane. L’acteur Tawfeek Barhom est d’une justesse infinie. Le garçon sait manier dans le regard la naïveté, et brusquement l’intelligence qui lui offre la compréhension magnifique de la manipulation qu’il subit. Son jeu est puissant de sincérité et d’émotion. On le voit grandir, apprendre à penser et gagner en maturité. La narration le met dans une position extrêmement vulnérable qui, au lieu de l’abattre, le confirme dans l’arrivée à l’âge adulte.

Boy of Heaven est un film nécessaire à prendre en considération pour participer au débat démocratique de la liberté religieuse et de la place que l’État doit occuper pour protéger des éventuelles dérives liées au fondamentalisme. Pour autant, Tarik Saleh laisse le spectateur se faire sa propre idée. Il démontre ainsi ce que peut être en acte la laïcité, qui offre la possibilité extraordinaire de croire en un Dieu et de faire confiance en un État garant des libertés publiques et privées.