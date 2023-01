La couleur de l’argent - Martin Scorsese - critique

Résumé : Eddie Felson (Paul Newman), ancienne gloire du billard, vend désormais de l’alcool pour les débits de boissons. Il vit tranquillement en passant beaucoup de temps dans le bar de Janelle (Helen Shaver), sa compagne.

Critique : C’est là, autour de quelques tables de billard, qu’il va faire la rencontre de Vincent Lauria (Tom Cruise), un joueur aussi talentueux que fanfaron, qu’il trouve particulièrement doué. Sur une sorte de coup de tête, il va lui proposer de l’entraîner et de lui apprendre les ficelles du métier.

Pour la première et unique fois, Martin Scorsese propose une suite, et en l’occurrence celle d’un film qu’il n’a pas réalisé. Il s’agit de l’Arnaqueur (The Hustler), une œuvre réalisée en 1961 par Robert Rossen avec déjà Paul Newman dans le même rôle d’Eddie Felson.

On retrouve donc l’ancien champion de billard, vingt-cinq ans après, retiré des affaires après avoir été menacé par la mafia du jeu.

Rencontrant un joueur prometteur, il va se reprendre goût à la compétition, comme coach, mais très vite pour lui-même.

Bien qu’il ne soit pas indispensable d’avoir vu le premier opus pour suivre le second, on comprend mieux le comportement d’Eddie Felson quand on a pu le faire.

Le personnage interprété avec subtilité par Paul Newman est en effet central dans cette histoire de sport où l’arnaque semble indispensable pour prétendre à de belles victoires. De ce fait, le jeunot que campe Tom Cruise paraît vraiment secondaire et qui plus caricatural, avec les effets de style qu’il exécute avec sa queue de billard et ses sourires carnassiers.

Si une nouvelle fois le cinéaste parle de transgression et de rédemption, il a succombé ici à ce qu’il y avait de pire des années 1980 : esthétique de clip, tenues et coiffures très marquées, et musique envahissante (rare et étonnant chez Scorsese). Mais le talentueux cinéaste réussit son coup avec quelques scènes de billard étonnantes grâce à son montage au rasoir.

Paul Newman décrocha tardivement en 1987 avec ce rôle, son seul et unique Oscar du meilleur acteur