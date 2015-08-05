La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil - Joan Sfar - critique

Elle voulait juste voir la mer
Le 20 octobre 2025
La nouvelle adaptation cinématographique du roman de Sébastien Japrisot par Joann Sfar. Un thriller routier racé visuellement séduisant.
- Réalisateur : Joann Sfar
- Acteurs : Thierry Hancisse, Elio Germano, Benjamin Biolay, Stacy Martin, Freya Mavor
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Remake
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Wild Bunch Distribution
- Durée : 1h33mn
- Date télé : 4 janvier 2017 22:45
- Chaîne : Canal + Cinéma
- Date de sortie : 5 août 2015
Résumé : Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas folle… Pourtant…
Critique : Pour son troisième long métrage, Joann Sfar (Le Chat du rabbin, Gainsbourg, vie héroïque) revisite un roman de Sébastien Japrisot paru en 1966. Cette nouvelle tentative prend la relève de l’adaptation de 1970 signée Anatole Litvak où les rôles principaux étaient tenus par Samantha Eggar et Oliver Reed.
Dans sa vision, Sfar s’attache à récréer la splendeur d’une époque tout en faisant l’éloge de la beauté de l’actrice Freya Mavor (révélée dans la série télévisée britannique Skins). Il lui confie le rôle de Dany, cette jeune secrétaire timide et rêveuse lancée dans un thriller imprévisible très stylisé. Sa Dame dans l’auto trouve un écho dans le cinéma labyrinthique de David Lynch, maître dans l’art d’immiscer l’étrange au sein du réel et pour mettre en scène des personnages à l’apparence trompeuse. D’abord animée par un sentiment de liberté au volant de la Thunderbird de son patron, la jolie rousse aux jambes interminables va échouer dans un univers torve où la réalité se disloque, malmenant la belle au point de la pousser au seuil d’une psychose schizophrénique.
Habillé de mystère, le film séduit par sa construction narrative perverse ; et pourtant, Sfar manque d’alpaguer un suspense digne de ce nom à force de trop s’attarder sur l’aspect esthétisant de son long métrage. Certes, on admire les cadrages judicieux, les split screen élégants et toute la sensualité qui émane de l’actrice Freya Mavor, filmée avec amour, mais il faut reconnaître que cela finit par avoir une mauvaise influence sur les ressorts narratifs. L’autre petit bémol à relever porte sur le manque d’implication du casting masculin. Ici Benjamin Biolay, patron manipulateur, et Elio Germano dans le rôle d’un petit escroc séducteur, ne parviennent pas à imposer une grande présence à l’écran. La conclusion s’opérera dans une empoignade amour/haine entre le premier cité et notre jolie rousse. L’auto et les lunettes laisseront le dernier mot au fusil.
Modelé avec un grand souci de style, La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil version 2015 s’affiche comme un thriller routier racé, très agréable à contempler. Ce qu’il manque au film de Johann Sfar, c’est cette incarnation qui lui aurait permis de dépasser ses simples attributs visuels pour nous convaincre totalement.
