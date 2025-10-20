La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil - Anatole Litvak - critique

Le 20 octobre 2025
Une agréable adaptation d’un best-seller de Sébastien Japrisot, souffrant des aléas des coproductions internationales, mais bénéficiant d’un indéniable savoir-faire technique.
- Réalisateur : Anatole Litvak
- Acteurs : Bernard Fresson, Stéphane Audran, Oliver Reed, Philippe Nicaud , Marcel Bozzuffi, Jacques Legras, Edmond Ardisson, Samantha Eggar, Yves Pignot, Jacqueline Porel, Monique Mélinand, Martine Kelly, André Oumansky, Philippe Mareuil, Maria Meriko, Jacques Fabbri, Gilberte Géniat, John McEnery, Paule Noëlle
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Road movie
- Nationalité : Américain, Français
- Distributeur : Warner Bros. France, Columbia France
- Durée : 1h40mn
- Titre original : The Lady in the Car with Glasses and a Gun
- Date de sortie : 22 octobre 1970
Résumé : Après avoir conduit son patron à l’aéroport d’Orly, Samantha, sa secrétaire, ramène la voiture à Paris. Elle se trompe d’autoroute et part vers le Sud. Elle décide de poursuivre la route vers la Côte d’Azur mais des événements étranges se produisent...
Critique : Coproduction franco-américaine ayant impliqué Columbia et Lira Films, La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil a été entrepris pour capitaliser le succès du best-seller éponyme de Sébastien Japrisot. Ce dernier en a également cosigné l’adaptation au grand écran, avec le réalisateur Anatole Litvak. Ce devait être le dernier film de ce cinéaste d’origine ukrainienne, dont la carrière s’est essentiellement déroulée en France et à Hollywood. On doit à cet artisan soigné mais sans grande personnalité quelques réussites dont l’agréable Mayerling (1936) qui fit de Danielle Darrieux une star, et les habiles Raccrochez c’est une erreur et La fosse aux serpents (1948), produits à Oscars ayant valorisé respectivement Barbara Stanwyck et Olivia De Havilland.
Le vétéran se moule ici avec aisance dans un univers plus moderne et concocte un récit habile et plaisant, bien que sans grande envergure. Dany (Samantha Eggar) est la secrétaire dévouée de Calbert (Oliver Reed), un homme d’affaires qui l’invite chez lui afin de clôturer un dossier. On comprend que Dany avait été, par le passé, amie avec Anita (divine et chabrolienne Stéphane Audran), l’épouse de Calbert, et que ce dernier avait hésité entre les deux femmes. Le lendemain, Dany est chargée d’accompagner le couple à l’aéroport d’Orly et de ramener la voiture au domicile parisien. Mais la myopie de la jeune femme la dévie de sa destination…
Entre complot, manipulations, thème du double et faux-semblants, le scénario recycle le dispositif de plusieurs films, des Diaboliques au Scandale, en passant par le méconnu Piège pour Cendrillon (Cayatte, 1965), déjà tiré de Japrisot. On suit sans déplaisir la virée en voiture de cette assistante administrative, qui évoque un temps la fuite de Janet Leigh dans Psychose. Un arrêt dans une station d’essence, la rencontre avec un bellâtre ambigu (John McEnery) ou la conversation avec un garçonnet au bord de la plage constituent quelques-uns des meilleurs moments de ce polar bien enlevé. Et les collaborateurs artistiques et techniques font le job, de la musique de Michel Legrand (avec chanson de la délicieuse Petula Clark) à la photo de Claude Renoir.
On comprend cependant les raisons du mystère bien avant la séquence ultime du dénouement et les explications finales, dans la tonalité de Boileau-Narcejac ou d’Agatha Christie, nous paraissent adroites mais mécaniques, et bien longues. En outre, les aléas de la coproduction proposent des frustrations : les acteurs français sont doublés dans la version originale, tandis que les Britanniques le sont dans la VF. C’est dommage pour Samantha Eggar, actrice immense et nuancée, au jeu vif et élégant, même si la prestation de Martine Sarcey est impeccable pour la post-synchronisation. En dépit de ces réserves, La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil mérite le détour. Une seconde adaptation (guère plus novatrice) sera réalisée en 2015 par Joann Sfarr, avec Freda Mayor, Benjamin Biolay et Stacey Martin.
