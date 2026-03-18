La danse des renards - Valéry Carnoy - critique

Résumé : Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d’un accident mortel par son meilleur ami Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l’envahit peu à peu, jusqu’à remettre en question ses rêves de grandeur.

Critique : Quand ils ne s’entraînent pas à la boxe, Camille et son meilleur ami Matteo s’amusent à suspendre dans la forêt des morceaux de viande autour desquels les renards sautillent avant de les dévorer. C’est cette drôle de danse qui donne son titre au film, même si les combats nombreux qui opposent les jeunes gens ont beaucoup à voir formes de ballets virils. La danse des renards raconte ainsi la chute d’un jeune prodige de ce sport de combat, qui, après avoir échappé de justesse à la mort, succombe à des douleurs absolument terribles qui réduisent à néant ses promesses de carrière.

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Valéry Carnoy qui réalise ici son premier film connaît bien le milieu sportif de haut niveau. Lui-même a fréquenté un internat dédié au sport où il a subi un accident grave. Il y a donc quelque chose d’éminemment autobiographique où les adolescents, extrêmement virils et batailleurs, sont confrontés à leur vulnérabilité. L’amitié entre les deux garçons est elle-même compromise dans un univers très dur où la puissance musculaire semble le moteur relationnel principal. En effet, Camille souffre d’une douleur au bras qui n’a aucune explication somatique. Le doute prend alors le pas sur le fait que cette souffrance ne serait pas tant physique, que l’expression d’un stress post-traumatique et de la faillite d’un jeune homme, éprouvé par la brutalité de la compétition sportive.

Ce qu’on retient avant tout du film demeure l’interprétation absolument stupéfiante de Samuel Kircher. Le jeune acteur interprète un sportif convaincu qui se laisse peu à peu porter par la vulnérabilité et la fragilité de ses émotions. Le film échappe à toute romance teintée d’érotisme. L’amitié, sur fond d’univers sportif, entre Camille et Matteo, est franche et virile, sans aucune ambiguïté. Même l’attirance qu’il a pour une jeune femme plutôt masculine, adepte des arts martiaux, montre que le cinéaste refuse de céder à la facilité du récit romantique. La danse des renards est un film sur l’adolescence que la compétition sportive fragilise, plus qu’elle ne construit. La place des coachs sportifs est assez rassurante, permettant à ces jeunes gens, à fleur d’hormones, de trouver apaisement et quiétude dans leur quotidien rythmé par les entraînements.

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Valéry Carnoy réussit un tour de force pour une première œuvre de cinéma qui ne souffre d’aucune faute de goût. La mise en scène est précise, permettant aux comédiens de mettre à nu l’étendue de leur talent. Tous les jeunes acteurs sont absolument convaincants, jusqu’à adopter les mimiques, le langage et l’accent des jeunes issus des quartiers populaires. Il n’y a aucune caricature dans leur jeu et ils expriment, chacun à leur manière, toute l’étendue des comportements adolescents, qui redoublent de brutalité dans le climat de compétition qui leur est imposé. La danse des renards révèle donc un véritable auteur et l’on attend avec intérêt le prochain long métrage de ce cinéaste belge.