La dernière légion - la critique

Résumé : Rome, 476 après J-C. Romulus Auguste, le dernier des Césars, vient d’être couronné, à 12 ans, dans l’Empire romain d’Occident menacé par les Barbares. Protégé par Aurelius, commandant de la quatrième légion, le nouvel empereur romain est tout de même capturé par Odoacre, chef des Goths. Avec ses frères d’armes, Aurelius réussit à le délivrer et part en Angleterre à la recherche de la neuvième légion, la dernière armée fidèle à Rome.

Critique : L’intrigue, qui se construit autour des relations quasi filiales qu’entretiennent le César orphelin, Romulus Augustus (le jeune Thomas Sangster), et ses deux protecteurs (Sir Ben Kingsley et Colin Firth), réunit les ingrédients de base du film d’aventures lambda : des vilains, des valeureux guerriers, un brin de magie, une romance entre un beau guerrier et sa non moins splendide alter ego, Mira (Aishwarya Rai), quelques belles scènes de combat. Elle compte même en plus les tribulations d’un personnage inattendu : la fameuse épée des César. En d’autres termes, La Dernière légion est une épopée qui nous offre tous les éléments qu’on est en droit d’attendre de ce type de productions. Malheureusement sans le relief nécessaire pour attiser notre intérêt.

Sa seule originalité réside dans sa capacité à faire le pont entre le mythe autour de la chute de l’Empire romain et la naissance de la légende du roi Arthur. Voilà qui est bien peu, et ce malgré un joli casting composé de quelques-uns des meilleurs acteurs que compte le Royaume-Uni.

La reconstitution des décors par trop minimaliste constitue par ailleurs une frustration supplémentaire. On aurait pu espérer mieux d’une production Dino De Laurentiis, un habitué des films épiques spectaculaires depuis plus de cinquante ans. Heureusement que La Dernière légion de Doug Lefler fait preuve d’une certaine originalité scénaristique qui arrachera un sourire amusé à plus d’un. Aussi cette fiction se résume-t-elle en cinq mots : juste une pincée d’évasion.