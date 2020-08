Alexandre - la critique + test DVD

Résumé : Une évocation de la vie du célèbre général macédonien qui, à 32 ans, établit le plus grand empire qui ait jamais existé.

Critique : C’est triste à dire surtout quand on affectionne le réalisateur mais c’est incontestable : Alexandre, la nouvelle machine de guerre d’Oliver Stone, est une catastrophe. En tous points. Une catastrophe qui a la malchance de n’avoir aucune limite. De l’audace dans le jusqu’au-boutisme, oui, mais paradoxalement un trouble absent, une complexité supprimée et de fait un vide absolu.



En voulant s’affranchir de toute la dimension historique et des anecdotes qu’elle a générées (le nœud gordien, Diogène), Oliver Stone se focalise sur l’ambiguïté sexuelle et morale du héros de Macédoine et inconsciemment se fourvoie dans un portrait unilatéral d’Alexandre le Grand, incarné ici par un Colin Farrell impeccable en héros survolté, fiévreux et tragiquement stonien. Ce qui aurait dû passer pour un parti-pris audacieux qui dépoussière les figures imposées de la molle bio ne devient qu’une fresque historique creuse et dépourvue d’âme qui dans sa volonté d’en foutre plein la gueule se contente de peu. Toutes les audaces promises par un sujet sulfureux sont détruites par la propension incompréhensible du cinéaste à policer chaque soubresaut narratif. Et, à notre plus grand regret, il échoue sur tous les tableaux, croule sous ses ambitions et gomme l’aspect subversif. Une sorte de pétard mouillé.



D’ordinaire, on sort dérangé, fasciné, terrassé d’un film d’Oliver Stone. Ici, rien. Deux puissantes scènes de bataille (dont une avec des éléphants) perdues dans trois heures de boursouflure inacceptable qui s’abîment dans de tannantes répétitions et des choix formels très discutables. La distribution d’acteurs est si impressionnante qu’elle devrait assurer au film un succès certain au box-office et la possibilité pour Stone de faire un nouveau long métrage. Mais s’il nous pond encore un avatar de la sorte, le réalisateur risque de perdre tous ses fans. Dans le doute, on se contentera de lui pardonner ce premier faux-pas en plus de trente ans de carrière. Ce n’est rien mais c’est tout.

Le DVD



Les suppléments :

Les possesseurs de l’édition collector pourront découvrir un étonnant making of intitulé Vaincre le temps. Etonnant parce que le réalisateur n’est nul autre que Sean Stone, fils de... ; aussi parce que ce documentaire est plus une thérapie sur leurs rapports filiaux qu’une simple incursion dans les coulisses d’une production hollywoodienne. Pendant près d’une heure et vingt minutes, Sean balade (plus ou moins maladroitement) sa caméra pour comprendre la passion de ce père trop souvent absent autrefois du foyer pour cause de tournages. Tour à tour, Oliver Stone enfile les casquettes de général de troupes, de scénariste angoissé, de réalisateur inspiré, d’artiste maudit et enfin de père repenti. Les deux Stone ont des choses à se dire en dépit de la présence de la caméra : l’impudeur est souvent au rendez-vous. Pourtant, on ne peut s’empêcher de saluer l’honnêteté et la sincérité de l’entreprise. On se dit au bout du compte que ce Vaincre le temps est bien plus intéressant qu’Alexandre. Et au fait, que sont devenues les deux heures de rushes sacrifiées au montage ?

Autre choix pour parfaire sa culture générale, un documentaire historique du National Geographic sur l’empereur macédonien. Pédagogique certes mais un peu rébarbatif surtout après s’être plongé dans la boucherie mise en scène par Oliver Stone.

Enfin, ce dernier revient sur son travail une ultime fois avec le commentaire audio. Sans détour, avec sa précision habituelle, il explique ses intentions, sa réflexion sur le sujet, ses choix artistiques concernant ce qui aurait du être le film de sa vie, le chef-d’œuvre de sa filmographie. Instructif.

Image & son :

Ces deux secteurs du DVD sont à frémir de satisfaction. Rien de tel que cette édition (malgré la pauvreté du film) pour tester votre home cinéma et vous fâcher définitivement avec vos voisins. L’image est d’une finesse admirable, si bien que l’on peut compter les grains de sable de la première grande bataille. Le son bénéficie d’un excellent mixage, équilibre appréciable justement dans les grandes scènes de baston, durant lesquelles les cris, les ordres, les bruitages et la musique de Vangelis composent une jolie symphonie.