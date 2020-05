La faille - Grégory Hoblit - critique

Résumé : Ted Crawford (Hopkins) assassine de sang froid sa femme, qui le trompe, se rend à la police, avoue son crime, puis plaide non coupable. Un jeune avocat ambitieux, Will Beachum (Ryan Gosling), est chargé de le faire condamner. Mais l’affaire se révèle rapidement plus complexe que prévue, le vieux Crawford s’amusant avec la loi...

Critique : Ne cherchez pas dans La faille le film qui révolutionnera le genre du thriller légal à la John Grisham. De son scénario à sa réalisation en passant par ses choix esthétiques, le film de Gregory Hoblit brille par sa sobriété et son total dévouement à ses acteurs et au plaisir tranquille du spectateur. Un plaisir qu’on ne boudera pas pour autant, ce petit film qui ne devrait pas faire de bruit s’avérant finalement loin d’être un navet.

En apportant des touches plus personnelles dans son histoire, Hoblit permet en effet de créer un intérêt minime mais suffisant pour ne pas décrocher tout au long des près de deux heures que dure le métrage. Car en fait il s’agit ici, plus que d’une enquête policière, d’une plaisanterie macabre mise en place de Ted Crawford, pour sûr meurtrier de sa femme (le film s’ouvrant sur ledit meurtre), mais qui, en jouant avec la loi, semble certain d’échapper à la justice. Une énorme arnaque qui lui permettrait de se venger de sa femme infidèle et de son amant et qui, pourtant cousue de fil blanc, ne manque pas de piment.

En jouant sur ce décalage, La faille entretient un certain sens de l’humour, porté par ses deux acteurs. Si Hopkins fait du Hopkins (on croirait voir Hannibal Lecter à Hollywood, version débonnaire), son personnage ne manque pas de sel, se foutant ouvertement de la loi en plein tribunal, faussement petit vieux sympa. La palme revient pourtant à Ryan Gosling, impeccable en avocat arriviste mais terriblement cool. Son jeu naturel et décontracté donne tout son côté sympathique à ce film du dimanche soir pas désagréable du tout.