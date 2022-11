Pourquoi pas ! - Coline Serreau - critique

Résumé : La vie mouvementée d’un ménage a trois dans un pavillon de banlieue qui suscite la curiosité de leur entourage dont celle d’un inspecteur de police.

Critique : Fille du metteur en scène Jean-Marie Serreau et de la romancière Geneviève Serreau, Coline Serreau avait débuté sa carrière au théâtre. Au cinéma, elle avait surtout été remarquée pour On s’est trompé d’histoire d’amour (Bertucelli, 1973), dont elle était coscénariste et interprète ; et le documentaire féministe Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? (1975). Pourquoi pas ! est donc son premier long métrage de fiction. Le récit, oscillant entre légèreté et ton mélancolique, est, par sa thématique, dans l’air du temps des années 70, décennie de révolution des mœurs et d’affirmation des libertés individuelles, qui a vu émerger plusieurs œuvres revendiquant ces valeurs. Plus proche de l’ambiance intimiste et auteuriste de L’une chante, l’autre pas (Varda, 1977) que de la veine picaresque des Valseuses (Blier, 1973), Pourquoi pas ! pose pour postulat la crédibilité d’un triangle amoureux vivant sous le même toit, et aborde ouvertement les questions de l’homosexualité, de la bisexualité et du polyamour. Alexa a quitté son mari et apporte des revenus à son nouveau ménage avec un petit boulot. Louis est pianiste dans un bar de nuit. Fernand, triste de ne plus pouvoir approcher ses enfants, a maintenant le statut d’homme au foyer bienveillant et s’occupe avec tendresse d’Alexa et Louis, ce qui n’exclut pas les scènes de ménage (à deux, trois, ou plus si affinités).

© Le Chat qui fume

Des digressions insolites s’immiscent dans la vie de ce trio globalement heureux malgré les tempêtes, telle la mystérieuse enquête menée par un inspecteur de police à la dérive (Michel Aumont). Et quand Louis s’éprend de Sylvie, une jeune femme abandonnée (Nicole Jamet), l’édifice à trois est secoué mais ne semble pas s’écrouler pour autant… Ce qui frappe, dans Pourquoi pas !, c’est cette capacité à traiter les personnages sans jugement (positif ou négatif), cernant leurs qualités et failles qui sont celles de tout protagoniste d’une comédie ou d’un drame de mœurs. Après tout, Louis, souhaitant à la fois être fidèle et infidèle, pourrait être un cousin éloigné du Jean Rochefort d’Un éléphant, ça trompe énormément (Robert, 1976), quand les fragilités d’Alexa font écho aux tourments de Romy Schneider dans Une histoire simple (Sautet, 1978), si l’on s’on tient aux films de l’époque. Le métrage séduit aussi par ses ruptures de ton, même si la veine burlesque ou l’hystérie des personnages ne parviennent pas toujours à convaincre. Le casting est également réussi. Sami Frey trouvait son plus beau rôle depuis César et Rosalie, et s’accorde à merveille avec ses deux partenaires, Mario Gonzalez et Christine Murillo (fille de Robert Manuel et sœur de Catherine Salviat), qui poursuivront leur carrière essentiellement à la scène.

© Le Chat qui fume

Récompensé par le Prix Georges-Sadoul, Pourquoi pas ! reçut un bon accueil de la critique, y compris de la part de sa frange conservatrice (Georges Charensol). Pourtant, le film, longtemps invisible à la télévision, et qui n’eut droit qu’à une tardive édition DVD, fut rapidement tombé aux oubliettes des annales du cinéma et de la mémoire du spectateur (même cinéphile). Il en sera de même avec son second long métrage, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (1982), son plus jubilatoire. Les professionnels et le public préféreront des ouvrages plus consensuels de la réalisatrice, tel Trois hommes et un couffin (1985), champion du box-office et triomphateur des César. Coline Serreau n’en a pas moins poursuivi une œuvre cohérente, abordant par le registre de la comédie des thèmes sociétaux comme les nouvelles paternités, l’amour interracial (Romuald et Juliette, 1996) ou les ravages du chômage (La crise, 1992). Il faut donc re(découvrir) son premier film et l’on ne peut que soutenir l’initiative du Chat qui fume. Cet éditeur vidéo de films culte et rares a choisi de se lancer dans la distribution en accompagnant la reprise en salle de Pourquoi pas !, restauré en version 4K.