La médium - JP Smith - critique du livre

Résumé : La vie de Kit Capriol n’est pas un long fleuve tranquille. Il y a 18 ans, son mari Peter, cuisinier, est décédé dans l’effondrement des tours du World Trade Center. Enceinte à cette époque, elle dût élever seule leur fille Zoey, dans l’appartement qu’ils avaient acheté ensemble, à Manhattan. Mais une catastrophe n’arrive jamais seule. Un jour, en allant à son cours de piano, Zoey assiste à une scène terrible dans le métro. Une femme tombe sur la voie. Face à cet évènement cauchemardesque et soudain qui pourrait bien être un assassinat, Zoey s’écroule et sa tête heurte le quai. Elle tombe dans le coma. Elle est hospitalisée depuis trois ans. Kit doit alors vivre et survivre avec ces épreuves. Comédienne et décrochant peu de rôles, elle doit se résoudre à trouver une autre façon de payer son crédit et les frais d’hospitalisation de sa fille. Elle décide alors de devenir médium. Au départ, elle gère plutôt sereinement cette arnaque. Puis au fil du temps, les fantômes et deux enquêteurs de police vont venir la bousculer.

Critique : Ce roman est captivant. L’auteur nous amène avec adresse dans l’univers si particulier de la voyance. Le lecteur est confronté au parcours d’une femme dans la galère qui tente de s’en sortir comme elle peut, en l’occurrence, en exerçant la fausse profession de médium. Elle s’organise et procède à de véritables investigations : elle lit les avis de décès, se renseigne sur les personnes mortes ou disparues, appelle aussi les proches survivants pour leur délivrer un message de l’au-delà. Lors des séances de spiritisme, elle ose même imiter l’accent des défunts, ce qui peut paraître assez choquant de prime abord. Cependant, le lecteur s’attache à cette mère de famille. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire la seule et unique victime. Mais un jour, Kit entend des bruits dans son appartement, des notes de piano jouent, des ombres apparaissent… Ce jeu malsain, son numéro d’actrice et ses mensonges vont-ils finir par la rattraper ? Sommes-nous dans le réel ou l’imaginaire ?

Les personnages que Kit va rencontrer sont tous plutôt intéressants et atypiques. La description de la détresse humaine est parfaitement restituée. Les deux policiers, Tony de Luca et David Brier, vont l’épier dans ses activités, David se rapprochant un peu plus de Kit. Une histoire d’amour se noue progressivement, connaîtra de multiples rebondissements. Finalement, les policiers veulent débusquer les faux médiums et les médiums craignent d’être démasqués. On assiste à une sorte de jeu du chat et de la souris : qui manipule qui ?

Révélé par son premier roman Noyade, le New-Yorkais JP Smith nous offre un moment de lecture particulièrement plaisant, en somme un excellent thriller psychologique, fondé sur un dénouement à la hauteur de ce qui précède.

368 pages

9,20 €

