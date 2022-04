Les Bienheureuses – Marcel Ruijters – la chronique BD

Résumé : De sainte Euphrosyne à sainte Plagiairaire, découvrez le parcours des saintes de l’Église qui, menées par l’ardeur de leur foi, agissent contre le malin et les païens pour faire triompher le message de Dieu. Mais les voies du Seigneur, qui n’est pas avare en calamités, s’avèrent bien souvent impénétrables. Aussi le destin de ces saintes est-il le plus souvent funeste : sainte Solange est découpée en morceaux (avant que ses membres ne repoussent sous la forme de tentacules), sainte Sceptique est torturée par les siens, sainte Drausine est dévorée par un ours, etc. Mais qu’importe : ces saintes ont leur place aux côtés de Dieu, et grâce à la relique de sainte Plagiaire, elles ont vaincu l’épidémie de peste qui ravageait l’Occident chrétien…

Marcel Ruijters – The Hoochie Coochie

Après Inferno (The Hoochie Coochie, 2013) qui puise son inspiration dans la première partie de la Divine Comédie de Dante, le néerlandais Marcel Ruijters prolonge La Légende dorée en lui ajoutant une quinzaine de figures de saintes. Écrite au XIIIe siècle, l’œuvre de Jacques de Voragine constitue un monument de la littérature chrétienne. Elle raconte les vies de saints de l’Église, dont beaucoup meurent en martyrs, dans le but d’édifier le lecteur. Marcel Ruijters reprend pour mieux le détourner le schéma narratif répétitif de La légende dorée, et invente des destins saugrenus et souvent cruels aux différentes saintes. Fin connaisseur de l’époque médiévale, il ancre son récit dans un XIVe siècle fantasmé marqué par l’épidémie de peste noire. On retrouve au fil des histoires un répertoire fantastique tiré de la littérature médiévale : démons, squelettes, créatures mythiques et blemmyes, ces êtres monstrueux qui ont la bouche et les yeux sur leur poitrine… Marcel Ruijters s’en donne à cœur joie pour faire revivre, le temps d’un album à l’humour bien senti, un imaginaire disparu.

Le dessin et le narratif – avec ses chutes abruptes – de Marcel Ruijters s’avèrent particulièrement inventifs et originaux. L’artiste caricature volontiers ses personnages, et emprunte habilement à l’art de l’imagerie – images d’Épinal, images édifiantes – pour donner vie à ses scènes, sans perdre son sens du décalage. La palette chromatique variée, qui s’écarte volontiers du réalisme, vient nourrir l’imaginaire médiéval. Enfin, l’objet livre est à la hauteur du récit : la couverture de l’album est percée de manière à former un vitrail, au sein duquel on distingue différentes « bienheureuses ». Un livre à mettre entre toutes les mains des amateurs de l’époque médiévale.