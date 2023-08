La mémoire dans la peau - la critique + test DVD

Résumé : Un homme est repêché en pleine mer. Il a deux balles dans le dos et ne se souvient plus de rien. Simple indice dans sa quête d’identité, un numéro de compte en banque greffé dans la hanche. C’est le début des ennuis pour cet anonyme qui a une curieuse faculté de savater toute personne qui se mesure à lui.

Critique : Dès les premières images, on devine que La mémoire dans la peau va réserver pas mal de surprises. Loin des standards hollywoodiens, ce premier film de Doug Liman rappelle d’illustres prédécesseurs comme French Connection de William Friedkin. Nerveux, image un brin granuleuse, mise en place rapide de l’action, la réalisation est pensé de telle manière que le spectateur ne connaît aucun répit. Du moins dans la première partie.

Rapidement, La mémoire dans la peau s’essouffle et tombe dans les travers inhérents à toute production américaine. La crédibilité de l’histoire avoisine le zéro alors qu’il s’agit de l’essence même d’un bon film d’espionnage (à l’exception des James Bond). Les combats, censés être les scènes d’action les plus impressionnantes, se vautrent dans l’aspect tape-à-l’œil des clips vidéo (images accélérées). La course-poursuite en voiture à travers Paris ne surpasse même pas celles de Ronin dans un genre identique et ne fait qu’ennuyer le spectateur. Toujours cette impression de déjà-vu.

Pourtant, La mémoire dans la peau fait l’effort de ne pas sombrer dans la surenchère d’hémoglobine ou d’effets pyrotechniques. Ici, les personnages sont agréablement fouillés, plus complexes que d’habitude. Matt Damon ne dégaine pas son sourire blancheur toutes les cinq minutes, et s’en tire plutôt bien dans les scènes de bravoure. Franka Potente lui donne brillamment la réplique, jouant autre chose que la potiche de service. La mémoire dans la peau aurait pu célébrer le retour du film d’action intelligent. Il se perd un peu en route, tout en restant un film parfaitement regardable.

Le DVD :

Les suppléments ne sont pas placés sous le signe de l’originalité : commentaires audio de Doug Liman intéressants mais sans plus, making of conventionnel, fin alternative pas du tout alternative (seul l’angle de la caméra change), scènes inédites qui n’apportent strictement rien à l’ensemble du film et clip de Moby Extreme Ways vu et revu sur les chaînes musicales.