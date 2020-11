Mr et Mrs Smith - la critique + test DVD

Résumé : Mr et Mrs Smith forment un couple tout ce qu’il y a de plus banal. Pourtant, Mr Smith est exécuteur pour une organisation secrète et Mrs Smith tueuse à gage vendant ses services aux plus offrants. Ignorant chacun les activités de leur cher et tendre, ils vont pourtant se retrouver en compétition sur un même "contrat". Comme quoi une scène de ménage au fusil mitrailleur c’est quand même plus fun qu’avec la vaisselle de Maman...

Critique : Sommairement, on peut résumer le film comme un croisement entre La guerre des Rose et True Lies. Hélas, Mr. et Mrs. Smith, objet filmique qui se laisse mollement reluquer, n’atteint à aucun moment l’intensité des opus précités et ne se distingue que par la présence du couple vedette. Si Angelina Jolie est sexy en diable, Brad Pitt se contente d’un jeu monolithique et continue à prendre la pose cool comme chez Soderbergh. Quant à Doug Liman, il ne réussit pas, contrairement à Christopher Nolan récemment avec l’exquis Batman begins, la transition d’un cinéma indépendant habile (Swingers) au blockbuster pop-corn.

En filmant le train-train quotidien (et l’usure affective) d’un couple qui s’ignore, tout ce petit monde affiche le plus beau des sourires mais confond vite autodérision et autosatisfaction. A ce régime, le film n’en finit plus de faire rebondir une farce inutilement étirée et prévisible jusqu’à l’écœurement. Le manque de clarté des enjeux dramatiques doit certainement passer pour une trouvaille scénaristique branque, mais cette bande de charmants escrocs aurait dû garder à l’esprit que même l’humour nécessite un minimum de rigueur.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Maigres bonus illustrés par un commentaire audio du réalisateur Doug Liman loin d’être captivant, des scènes coupées (trois au total) parfaitement dispensables, et un micro making of de huit minutes sur le développement d’une scène. Mortellement ennuyeux.

Image & son : Une édition à l’image de ses deux stars : magnifique ! Formellement, on ne relève aucun défaut tant au niveau des couleurs, du contraste que de la compression. On reste ébahi par la fluidité et le dynamisme du spectacle proposé. De la richesse sonore aussi avec pas moins de cinq pistes dont une DTS française. Ça crache, ça explose, ça canarde à vous ruiner les tympans et on en redemande ! Pas étonnant qu’il n’y ait plus de place pour des suppléments plus fournis.