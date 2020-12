Barry Seal - le test DVD

Le film : Il est devenu bien rare de voir Tom Cruise s’effacer pour jouer un personnage écrit pour un film et non pour jouer Tom Cruise dans un film écrit pour le personnage de Tom Cruise. En cela, même si Barry Seal n’éloigne pas trop la star du type de rôle qu’il peut incarner depuis bien des années, en terme de charme et de confiance en soi déjà, il laisse ce sentiment qu’enfin on a pu voir l’acteur se mettre dans la peau d’un personnage ambivalent et intéressant. L’approche de Doug Liman pour traiter cette figure improbable de trafiquant de tout et n’importe quoi pour tout et n’importe qui a de quoi accrocher. Empruntant les codes très classiques du biopic, le réalisateur dynamite son récit par un montage qui ne permet jamais au film de faiblir en terme de rythme. Les personnages en prennent un coup, peu de place leur est accordée pour développer leur état d’esprit face à cette ascension vertigineuse / chute vertigineuse ; mais le tout dégage une énergie communicative, transformant chaque événement dramatique en situation cocasse et cool. Si bien que American Traffic, en prenant une telle approche pour traiter Barry Seal, ne dresse pas tant le portrait d’un salaud bien trop futé que d’un mec malin pris dans une spirale dans laquelle il est bien difficile de sortir. On pourrait presque penser le protagoniste comme un personnage naïf, ou en tant cas détaché des conséquences que ses actions pourraient avoir, malgré une capacité indéniable à résoudre tous les problèmes et devancer presque tout le monde. Derrière cette façade clinquante, parfaitement symbolisée par Tom Cruise, se cache l’un des plus gros scandales de la CIA, où l’acteur principal de ce fiasco est détourné cyniquement en produit américain idéalisé, symbole du succès que le pays du tout est possible peut produire. Amusant et cinglant.

Pas mal de modules, à l’intérêt variable mais qui mine de rien compose une section bonus plutôt bien fournie. Si on met de côté la congratulation de chacun (surtout de Tom Cruise et Doug Liman), on en apprend un peu plus sur la vision du réalisateur concernant Barry Seal mais aussi sur le "véritable" pilote d’avion et sa relation avec ses fils plus particulièrement. Des scènes coupées assez courtes viennent également ponctuer ces bonus. Dispensables pour la plupart, mais malgré tout sympathiques.

Avec son esthétique vintage, Barry Seal donne énormément de fil à retordre à cette édition DVD, qui n’arrive qu’à de rares exceptions à se montrer à la hauteur. Globalement, l’image d’American Traffic arbore une colorimétrie quasi-VHS et une précision aléatoire, gênée par un voile trop présent lors de scènes intérieures, surtout en lumière tamisée. On salue la volonté de Doug Liman d’ancrer son esthétique dans son cadre spatio-temporel, mais on salue beaucoup moins le résultat en DVD.

Là encore le mixage très en retrait et volontairement "vieillot" ne permet pas à Barry Seal de se faire percutant. L’ensemble est cohérent et ajoute un certain charme au film, mais il n’en reste pas moins qu’il ne suscite aucun engouement. A regarder en VO également, la VF ne transmettant pas la même justesse de ton décalé que les voix anglaises.