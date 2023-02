La Montagne - Thomas Salvador - critique

Résumé : Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

Critique : On ne sait pas de qui du comédien ou du passionné de sport extrême de montagnes, le premier film de Thomas Salvador est issu. Car avant d’être une aventure où le fantastique côtoie habilement le drame et la quête spirituelle, La Montagne est une histoire d’homme, de cadreurs, de machinistes qui affrontent la puissante granitique des Alpes. Nous sommes loin d’un cinéma consensuel et parisien. Au contraire, le récit s’enracine dans le désir intérieur du héros d’en finir justement avec les grandes villes, les missions commerciales et la vacuité intérieure. Son regard est irrésistiblement attiré par les sommets qui montrent leur duvet neigeux à travers la fenêtre de la salle où il tente de vendre un robot nouvelle génération. Pierre, interprété par le réalisateur lui-mêmen s’enfuie alors avec sa seule tente, du matériel d’escalade, vers ces montagnes abruptes dont il ne connaît pas grand-chose.

La seconde heure fait rentrer le personnage dans un univers beaucoup plus complexe où la fantastique s’invite aux côtés de la fable écologique. Mais il ne faut pas s’attendre à une aventure virevoltante avec des monstres sortis des cavernes gelées. La Montagne est une sorte d’épopée mystique où le spectateur doute en permanence de la véracité de ce qui se produit chez le protagoniste. Est-il envahi par des hallucinations liées au manque d’oxygène ? S’agit-il d’une sorte d’invasion de créatures venues d’ailleurs ? Thomas Salvador ne donne aucune réponse. L’important pour lui est de perdre savamment son spectateur dans un brouillard de sensations mystérieuses.

Le plus fascinant demeure la prouesse du comédien Salvador qui brave les rochers et la glace. La caméra parvient à le saisir agrippé dans le vide ou s’engouffrer dans des failles vertigineuses. Même Louise Bourgoin (sans doute doublée) s’aventure dans cet exercice de bravoure. Le film force le respect pour les équipes techniques qui sont parvenues à rendre compte de la puissance des montagnes, sans jamais lésiner sur la qualité des images et de la lumière. La Montagne fait enfin la démonstration d’un cinéma français capable de se réinventer et de se laisser porter par un imaginaire fécond et poétique. On ressort de cette aventure spirituelle regonflé par l’air épais des Alpes et rempli par les mystères que la narration révèle.