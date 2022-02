La place d’une autre - Aurélia Georges - critique

Résumé : Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

Critique : Ce qui la sauve depuis qu’elle est née, c’est que sa mère d’adoption lui a appris à lire et écrire. Quand on est une femme désœuvrée d’origine pauvre, au début du vingtième siècle, sauf à trouver en soi la force de la résilience, le futur n’est pas évident. C’est à peu près le destin malheureux de Nélie qui, quand elle n’est pas bonne pour des gens sans vergogne ou qu’elle ne se prostitue pas, s’adonne à la carrière difficile d’infirmière sur le front de guerre. Elle y fait la rencontre mystérieuse avec une femme errante, de la condition opposée à la sienne, dont elle va usurper l’identité après qu’une bombe l’a mise à mort.

Copyright Pyramide Productions

La place d’une autre est un film dense et romanesque. La mise en scène emprunte à escient des détours narratifs et des effets de caméra qui apportent à l’histoire la teneur d’un ouvrage classique de grande facture. Une tasse de porcelaine filmée en gros plan, un paysage forestier, une toilette chique sont autant d’opportunités pour Aurélia Georges d’explorer la dimension littéraire du scénario. Les dialogues sont d’abord très bien écrits. On se plaît à écouter la langue noble qui permet à la comédienne principale de revêtir les atours névrotiques de son personnage, le tout avec une musique symphonique et romantique. Il faut dire que Lyna Khoudri est remarquable. Elle incarne une femme fragile et déterminée à la fois, qui compose entre la culpabilité et le désir de s’en sortir. Il n’y a aucune forme de perversité dans son personnage, cette Rose d’adoption déterminée dans le désir de réussir son existence, en dépit d’une histoire à la Bourdieu où le déterminisme culturel et social l’emporte sur les projets individuels.

Copyright Pyramide Productions

Le long-métrage est une sorte d’illustration sensible de la névrose de classe. Les servants lorgnent les bourgeois qui compensent leur culpabilité en faisant preuve d’une immense générosité. Éléonore est l’illustration même d’une femme riche qui aménage son existence en conformité avec les codes de sa classe sociale tout en dispensant autour d’elle une empathie sans faille. Sabine Azéma accompagne la jeune comédienne Lyna Khoudri sans jamais lui faire d’ombre. Les deux personnages illuminent tout l’écran, aux côtés de figures secondaires mais tout aussi intenses. Le film prend le temps de révéler la complexité psychologique des protagonistes, dans une mise en scène soignée et classique qui se régale de beaux costumes, d’accessoires de qualité et de décors somptueux.

Copyright Pyramide Productions

La place d’une autre est une œuvre de cinéma absolument fascinante. On pense à un roman de Maupassant ou de Flaubert qui fait une part exceptionnelle aux femmes. Si le mensonge, la culpabilité, les tourments constituent les rouages essentiels de ce récit, il faut surtout retenir la puissance évocatrice des deux actrices qui se font face, à savoir Khoudri et Azéma.