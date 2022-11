La police fédérale enquête - Melvyn LeRoy - critique

Résumé : À Washington, à la fin des années 1950, Chip Hardesty (James Stewart), policier au FBI, donne une conférence où il rappelle ses débuts modestes en Louisiane en 1924. L’équipe créée alors, à laquelle il a été intégré comme responsable, fut chargée de lutter contre le Klu Klux Klan.

Critique : Ce long métrage, qui ne fait pas dans la nuance, sous pretexte d’un long flash-back sur la vie d’un policier aussi zélé qu’intègre, est avant tout un portrait édifiant de l’institution FBI.

Hardesty va ainsi de mission en mission à travers tout le pays où le suivront sa femme (Vera Miles) et ses trois enfants, montrer toute le bien-fondé et l’efficacité de la police fédérale. Ainsi le récit va avancer chronologiquement en même temps qu’évolue la carrière du policier.

De la Lousiane en 1924, on va passer par cinquante ans d’événements cruciaux où l’institution sera impliquée.

Le film, quelque peu pompeux, n’émet aucun doute, ne porte aucun jugement critique si mimine soit-il sur les actions du FBI toujours considéré comme juste et redresseur de torts, y compris au moment de la chasse aux sorcières.

Dans ce (très) long clip promotionnel, si l’on peut dire, même les excellents James Stewart et Vera Miles n’arrivent pas à tirer leur épingle du jeu.

À part quelques scènes bien ficelées comme une filature vers la fin, on peine à retrouver le talent de Mervyn LeRoy à la carrière portant impressionnante. On lui doit notamment Je suis un évadé (I Am a Fugitive From a Chain Gang, 1932), La valse dans l’ombre (Waterloo Bridge, 1940) et Les quatre filles du docteur March (Little Women, version 1949).