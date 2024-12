Les quatre filles du Docteur March - Mervyn LeRoy - critique

Résumé : Guerre de Sécession. Les quatre filles March se prépare à fêter Noël sans leur père parti pour le front. Elles réfléchissent aux cadeaux qu’elles pourraient faire à leur mère (Mary Astor).

Critique : Les quatre filles font vivre la maison avec un réel dynamisme : l’aînée, Meg (Janet Leigh), calme et pondérée, veille sur la bonne harmonie du groupe ; Jo (June Allyson), véritable trublion au caractère bien trempé, écrit des saynètes qu’elle fait jouer à ses sœurs, de gré ou de force ; Amy (Elizabeth Taylor), originale et paraissant superficielle, dort avec une pince sur le nez, pensant le raccourcir ; et la cadette Beth (Margaret O’Brien), plus effacée, est avant tout passionnée par le piano.

Après celle de George Cukor en 1933, c’est la deuxième version parlante du célèbre roman de Louise May Alcott (que l’on retrouve dans le personnage de Jo).

Si le film possède tous les attributs de la romance hollywoodienne, il n’en comporte pas moins des éléments historiques et sociaux tout à fait réalistes : la guerre de Sécession, l’extrême dénuement d’une famille monoparentale (aidée par les March), le mariage comme unique salut pour les femmes ou encore le statut de romancière repoussé par une société machiste. Les filles vont traverser de nombreux aléas jusqu’à trouver une forme sérénité finale : le fameux happy end !

Sous la houlette de l’honnête réalisateur Melvyn LeRoy, le film bénéficie d’une belle distribution : Janet Leigh en début de carrière ; June Allyson, aussi pétillante qu’insupportable ; Elizabeth Taylor, fausse tête à claques ; Margaret O’Brien, enfant star de l’époque aujourd’hui oubliée ; et la maman interprétée par Mary Astor, celle-là même qui faisait tourner la tête d’Humphrey Bogart dans Le faucon maltais (The Maltese Falcon de John Huston, 1941). Côte messieurs, on y trouve Peter Lawford (futur beau-frère de John F. Kennedy et ami de Frank Sinatra), l’Italien Rossano Brazzi dans l’une de ses quelques incursions américaines ; ou encore C. Aubrey Smith, second rôle savoureux incarnant les vieux sages des années 30 et 40 : il tournait là son dernier film dont il ne verra pas la sortie, étant décédé à 85 ans en décembre 1948.