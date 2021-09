La scoumoune - José Giovanni - critique

Résumé : Marseille dans les années 30. Roberto Borgo (Jean-Paul Belmondo) dit "La Scoumoune", gangster et tireur infaillible, va tout faire pour tenter de prouver l’innocence de son ami Xavier Sartov (Michel Constantin), accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Il peut compter la sœur de celui-ci, Georgia (Claudia Cardinale).

Critique : Ancien malfrat qui fut condamné à mort, puis gracié après onze ans de prison, José Giovanni a écrit des romans dont il puise l’inspiration dans ses souvenirs et le destin de mauvais garçons qu’il a pu croiser. Il a ensuite participé aux scénarios de films policiers adaptés de ses récits, avant de passer lui-même à la mise en scène.

A partir de son livre L’excommunié (1958), Jean Becker a tourné en 1961 Un nommé La Rocca, auquel Giovanni participa et dans lequel on trouvait déjà Jean-Paul Belmondo et Michel Constantin.

Peu satisfait, semble-t-il, il décide de réadapter son œuvre en 1972. Ce sera La Scoumoune où Jean-Paul Belmondo reprend son rôle, et où l’on retrouve aussi Michel Constantin, mais dans un autre personnage.

Le démarrage du récit est à la fois confus et poussif. On a l’impression de prendre une histoire en cours de route, avec des protagonistes qui nous seraient déjà familiers. Roberto, dit "La Scoumoune", nonchalant, paraît tout juste concerné par les événements. Dans un Marseille d’avant-guerre dont la reconstitution n’est pas particulièrement convaincante, il prendra le contrôle d’un cabaret où évoluent des archétypes de gangsters et de filles de joie. Georgia va tout à coup, sans qu’on s’y attende, devenir à la fois la petite amie de Roberto et une sous-maîtresse tout aussi aguerrie qu’intransigeante.

La deuxième partie, qui se déroule pendant et juste après la guerre et s’appuie sur un autre registre, trouve un ton plus juste et développe enfin un vrai ressort dramatique.

Le troisième et dernier segment n’est malheureusement pas meilleur que le premier.

Même s’il se suit sans réel déplaisir, on se demande bien quel est l’intérêt de ce remake. Il bénéficie pourtant d’une distribution trois étoiles. Mais le résultat est totalement gâché par une mise en scène sans éclat.

A noter, dans un petit rôle à la gâchette facile, un Gérard Depardieu débutant et barbu.