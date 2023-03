La Syndicaliste - Jean-Paul Salomé - critique

Résumé : Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Critique : Parler du talent incroyable d’Isabelle Huppert semble une banalité sans nom. Et pourtant, le nouveau long-métrage de Jean-Paul Salomé provoque une nouvelle fois l’admiration pour une actrice capable de tout jouer, sans jamais sombrer dans la caricature ou le mauvais goût. Elle incarne une syndicaliste passionnée et intègre pour laquelle toute l’existence repose sur la conscience aiguë et absolue que sa responsabilité est immense, au regard des presque cinquante-mille salariés du groupe Areva qui l’ont choisie pour les représenter. Son téléphone regorge de contacts infinis, elle rencontre les ministres, prend rendez-vous avec les présidents sans la moindre difficulté. Et pourtant, malgré son air bourgeois et sévère, elle ne cède à aucune compromission ou aucun orgueil. Son engagement féministe et politique transcende toutes les mauvais tentations.

Sauf que cette fois, Maureen est dépositaire d’un secret des dieux qui pourrait faire trembler l’univers du nucléaire, et de surcroît l’État français. Anne Lauvergeon vient d’être remerciée par Sarkozy. Elle est remplacée par un pantin peu scrupuleux d’éthique, qui travaille sans le savoir à la carrière de plus puissants que lui. La syndicaliste qui s’oppose à lui pourrait être un petit grain de sable de rien de tout. Mais il craque. Et cela laisse supposer que derrière l’agression sordide qu’elle subit, il y a peut-être des responsabilités qui la dépassent. La Syndicaliste fait froid dans le dos. Le film décrit la mécanique du pouvoir dans ce qu’elle a de plus froid et machiavélique. Le spectateur ressort de cette aventure dégoûté par autant de manigances, dans un monde où chacun d’entre nous est dépendant de la décision de politiciens censés œuvrer pour l’intérêt commun. En même temps, il est revigoré par l’énergie magnifique de cette syndicaliste, sa puissance de conviction et son engagement sans faille, au prix même de son intégrité de femme.

Jean-Paul Salomé ne se contente pas de faire un film politique. La Syndicaliste est d’abord un récit policier, mené à un rythme effréné. Pendant presque deux heures, le spectateur est stressé par un récit tendu où il finit par douter de la vérité que clame Maureen. Isabelle Huppert déborde de fougue et d’énergie. Elle communique la violence de sa condition de femme et de syndicaliste avec une aisance impressionnante. Autrement dit, Jean-Paul Salomé ne tisse pas une narration polémique. Il fabrique un vrai film de cinéma où le spectateur tremble, s’émeut pour cette femme remarquable, et rêve d’un monde meilleur.

La Syndicaliste n’est pas un long-métrage conçu pour les âmes sensibles. C’est une œuvre résolument engagée, brute, qui ne fait aucune concession avec ses personnages. Mais c’est aussi une œuvre où l’on se plait à s’émouvoir, à craindre pour le destin de Maureen et à espérer que peut-être elle changera le regard des puissants de la Terre sur les gens de peu.