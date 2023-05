La trilogie de Corfou - Gerald Durrell - critique du livre

Résumé : À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les Durrell se réfugient sur l’île de Corfou, où le plus jeune des quatre enfants, Gerald, se découvre une passion pour les animaux : crapauds, tortues, chauves-souris, papillons, scorpions ou pieuvres… À travers les oliveraies verdoyantes ou sur les plages d’un blanc éclatant, Gerry donne libre cours à ses obsessions, ce qui a le don de causer la pagaille et l’hilarité au sein de sa famille, aux mœurs toujours plus libres.

Critique : Dans cette Trilogie de Corfou, Gerald Durrell relate son enfance, entre oliviers majestueux, mer d’huile et courses dans les marais salants à la poursuite de spécimens rares. En effet, depuis son plus jeune âge, l’auteur est subjugué par les petites bêtes qui l’entourent (et les plus grosses), des goélands aux grands-ducs, des pies aux mantes religieuses, des chiens aux ours, des batraciens aux poissons. Ses aventures de petit Anglais expatrié le mènent aux confins de l’île grecque, au grand dam de sa mère, protectrice malgré la grande liberté qu’elle lui laisse. Ses frères et sœur, eux, sont exaspérés par les trouvailles du garçon qui, non content d’observer les animaux, les recueille. Cette manie donne naissance à des scènes d’une exquise drôlerie, d’une absurdité tendre qui arrachent des larmes de rire, surtout à la lecture du troisième tome.

Les volumes, écrits entre 1957 et 1978, sont chronologiques en leur sein mais, ainsi assemblés, ils ont tendance à se répéter, variations autour de ces années corfiotes. Cela n’empêche pas de nouvelles péripéties d’apparaître dans chaque opus, le bestiaire de s’agrandir, le carnet d’observations de s’étoffer – et les drames épicés suscités par les spécimens de Gerry de se multiplier, alors que l’auteur prend confiance en sa plume, achevant de coller au titre du premier livre, Ma famille et autres animaux.

Les descriptions minutieuses et étonnamment poétiques d’espèces endémiques ou rares colonisent le récit. Pourtant, ces livres ne s’apparentent que de loin aux traités d’histoire naturelle tant les détails sont évocateurs, liant ces créatures aux bipèdes que nous sommes par de jolies comparaisons étonnantes. Au-delà de ces pages précises, des dialogues d’anthologie sont écrits et des scènes savoureuses sont croquées par Gerald Durrell, leur fantaisie venant briser la monotonie induite par le côté répétitif des aventures du garçon, ses chiens sur les talons. Gravitent en effet dans ces trois tomes des personnages aussi colorés que les êtres rampant, sautant, nageant et volant qu’étudie et soigne Gerry – précepteurs à l’imagination débordante, amis indésirables, esprits inventés et grand-tante sourde, sans oublier ses frères et sœur, Larry, Leslie, Margo et leur mère, d’une tendre bienveillance.

La trilogie de Corfou est donc à lire avec lenteur, à savourer chapitre après chapitre, sans avoir peur de s’interrompre sous peine de gâcher sa légèreté et sa douceur en la trouvant indigeste – ses neuf cents pages se dégustent, dévorer serait gâcher.