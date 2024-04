La veuve joyeuse - Ernst Lubitsch - critique

Résumé : Dans le petit royaume de Marshovie, le populaire comte Danilo (Maurice Chevalier) est un séducteur impénitent. Après avoir été éconduit par Sonia (Jeanette McDonald), une riche veuve encore en deuil, il rejoint discrètement la reine (Una Merkel).

Critique : Malgré ses précautions, Danilo va être surpris dans l’appartement de la reine par le roi lui-même (George Barbier). En effet, celui-ci, sorti peu de temps avant de chez la reine, s’aperçoit qu’il a oublié son ceinturon, et fait demi-tour. Le spectateur reste à l’extérieur devant une porte close et voit ensuite le roi ressortir tout sourire avec un ceinturon. Seulement celui-ci est trop petit : ce n’est pas le sien ! Il n’y a aucun doute, on est bien chez le maître Lubitsch : tout est dit sans un mot et avec une porte fermée.

Mais le roi a un plus gros souci : Sonia, la veuve, sortie de sa période de deuil, qui possède plus de la moitié de la fortune de Marshovie, décide d’aller vivre à Paris. Alors le roi, pour punir Danilo l’envoie en mission... à Paris avec l’ordre de ramener la riche veuve. Mais Danilo va avoir du mal à convaincre Sonia qui le voit constamment entouré des plus belles Parisiennes.

Adaptant d’une opérette de Victor Léon et Leo Stein, mise en musique par Franz Lehár, créée en 1905, Ernst Lubitsch invente une nouvelle fois un pays d’Europe centrale cadrant parfaitement avec le ton d’opérette de l’ensemble : Rien n’est vraiment sérieux : le roi est bonhomme et inféodé à son épouse, le comte n’est qu’un séduisant garnement qui passe sa vie en plaisirs, et la jolie veuve transforme toute sa garde-robe du noir au blanc, en y incluant le chien, le jour où elle décide d’abandonner son veuvage. Quant à la prison, que l’on découvre vers la fin, elle devient le lieu le plus romantique dont on puisse rêver.

Lubitsch, détournant habillement les codes de la censure qui se renforçait sérieusement à cette période, égratigne gentiment et avec la plus grande élégance des personnages qui se démènent dans un monde presque idéal en truffant son récit, parsemée de chansons, d’une multitude de détails plus savoureux les uns que les autres. Encore une fois, il livrait là un modèle de comédie.

Comme cela se pratiquait souvent à l’époque, le cinéaste tourna une version française, dialoguée par Marcel Achard, dans laquelle Maurice Chevalier et Jeanette McDonald sont entourés d’acteurs français.