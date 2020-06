La Vie de château - Jean-Paul Rappeneau - critique

Résumé : Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit Jérôme avec sa charmante épouse, Marie. Excédée par le flegme de son époux, Marie ne désire qu’une seule chose : vivre à Paris. Pendant ce temps là, un résistant est parachuté dans la région, il rencontre la belle châtelaine et en tombe fou amoureux. Le château occupé par des Allemands, dont un commandant sous le charme de Marie, sera le théâtre de ce quatuor amoureux.

Notre avis : Premier long métrage de Jean-Paul Rappeneau, La Vie de château a pour toile de fond les préparatifs du débarquement en Normandie et séduit par sa légèreté et son élégance. Ce n’est pas à proprement parler un film historique, en tous cas pas plus que ne le furent La Traversée de Paris (C. Autant-Lara, 1956) et La Grande vadrouille (G. Oury, 1966). Dans un château de Normandie, le pantouflard Jérôme (Philippe Noiret) doit faire face au bovarysme de Marie, sa jeune épouse (Catherine Deneuve), l’autoritarisme de sa mère (Mary Marquet), et le caractère envahissant de son beau-père (Pierre Brasseur). Quand Julien (Henri Garcin), un résistant, tombe littéralement du ciel pour préparer la route de parachutistes américains, c’est le début de quiproquos et de péripéties qui vont s’accélérer avec l’arrivée d’un officier allemand épris de Marie. Enlevé, spirituel, bien rythmé, La Vie de château est né d’une idée d’Alain Cavalier et son scénario a été retravaillé par Claude Sautet. Daniel Boulanger en a écrit les savoureux dialogues. La collaboration des quatre hommes s’est avérée fructueuse, et Rappeneau peaufine un style qui culminera avec la somptueuse comédie Le Sauvage (1975). La Vie de château obtint un joli succès en salles et impressionna au point d’obtenir le Prix Louis Delluc en 1966. La réussite d’une telle fantaisie repose aussi beaucoup sur ses interprètes. Si Noiret s’était déjà illustré dans la comédie avec Zazie dans le métro (L. Malle, 1960), il s’agit par contre de la première véritable incursion dans le genre de Deneuve. Sa grâce illumine l’écran, et elle se montre aussi à l’aise que dans le romanesque des Parapluies de Cherbourg (J. Demy, 1964), qui l’avait révélée. De Christian Barbier en colonel à Marc Dudicourt en officier allemand, les seconds et troisièmes rôles sont souvent incarnés par des comédiens pittoresques.