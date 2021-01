La grande vadrouille - la critique du film

Résumé : En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre ; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.

Critique : Comment faire mieux que Le corniaud, premier gros succès de Gérard Oury et du tandem de Funès-Bourvil ? En les associant dans le plan, en confrontant leurs personnalités si différentes et en tirant le meilleur de cet attelage a priori bancal : le petit excité obligé de composer avec le tendre échalas, c’est comme le feu qui lècherait l’huile. Plus de cinquante ans après sa sortie, le célébrissime road movie hexagonal constitue encore le maître-étalon d’une certaine qualité France en matière d’humour. Rythme sans temps mort, variété des gags, jubilation des comédiens, unanimement excellents (y compris les second rôles) : le film de Gérard Oury est un bréviaire de toutes les formes de comiques exploitables, jouant sur les situations (la méprise dans le bain turc, l’erreur sur la chambre d’hôtel), les caractères (l’indolence naïve de Bourvil excite l’humeur atrabilaire de son acolyte de Funès), les gestes (le même Fufu en chef d’orchestre contrarié dans sa rencontre artistique et spirituelle avec Berlioz) et même les formules, dont certaines sont passées à la postérité ("Y’a pas d’hélice, hélas - C’est là qu’est l’os").

Bien sûr, certains s’en prendront à cet humour typiquement gaulois, façon Astérix, imprégné d’une volonté réconciliatrice, conforme à la mythologie gaulliste d’une France unanimement résistante. Il est vrai que nos personnages s’opposent farouchement à l’envahisseur, comme chez Uderzo et Goscinny. Il est vrai que les Allemands n’y ont pas le beau rôle, évoqués de la façon la plus stéréotypée qui soit, c’est-à-dire en aboyeurs décérébrés. Il est finalement rassurant de se sentir Français, quand on essentialise à ce point un peuple à combattre. Mais enfin, si on prend acte que la comédie n’est pas un cours d’Histoire et que la caricature est son carburant potentiel, on prend un plaisir sans cesse renouvelé à voir ces pieds-nickelés, ballottés au gré de leurs aventures, malins et teigneux, sans cesse contraints à résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. A sa sortie, La grande vadrouille a été un immense succès, qui appelait d’autres fims du tandem comique. Hélas, les circonstances en ont fait la dernière collaboration de Bourvil et de Funès.