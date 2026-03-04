Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains - Lou Adler - critique

Résumé : Après le décès de sa mère, la jeune Corrine Burns se retrouve avec pour unique famille la bande des Fabulous Stains.

Critique : En 1982, ce long métrage était probablement un film de genre mineur, une comédie musicale punk à petit budget avec un scénario bancal et des ambitions floues. En 2026, c’est une capsule temporelle extraordinaire, un document involontaire sur une époque, une esthétique et des figures qui ont depuis pris une dimension que personne ne pouvait anticiper au moment du tournage. Lou Adler a fait un film imparfait. Le temps en a fait quelque chose d’irremplaçable.

Regarder The Fabulous Stains aujourd’hui, c’est regarder avec une conscience double : celle du film tel qu’il est, et celle de tout ce qu’on sait maintenant sur ceux qui y apparaissent. Les actrices principales, alors très jeunes, parfois à leurs débuts, sont depuis devenues des figures majeures de la culture américaine. Cette connaissance rétrospective transforme chaque plan en quelque chose de légèrement vertigineux : on voit simultanément la jeune femme devant la caméra et la trajectoire entière qui attend derrière elle, hors cadre, dans un futur qu’elle ne connaît pas encore. Ce vertige est l’un des plaisirs les plus singuliers que le film procure au public d’aujourd’hui, un plaisir qui n’existait pas à sa sortie et ne peut avoir lieu que maintenant. La même logique vaut pour les costumes, les décors, le maquillage. Ce qui était contemporain est devenu vintage, ce qui était tendance est devenu archive. Le travail du maquillage, extravagant, coloré, délibérément excessif, participe aujourd’hui d’une nostalgie des années 1980 qui a sa propre beauté, sa propre puissance évocatrice. Le camping-car décoré avec un goût magnifiquement douteux est devenu, avec le recul, une œuvre d’art involontaire. Le temps a fait le travail que l’esthétique n’avait pas tout à fait réussi à faire seule.

Ce qui tient le film ensemble et l’empêche de s’effondrer sous le poids de ses propres faiblesses narratives, c’est sa bande originale. La musique fait littéralement le film : elle lui donne son énergie, sa crédibilité, sa raison d’être. Sans elle, il resterait une comédie de mœurs bancale avec de bons costumes. Avec elle, il devient quelque chose qui ressemble à un document sur ce que le punk et le new wave représentaient comme promesse de subversion, à savoir bruyante, excessive, éphémère et sincère. Le ratio musique/narration est d’ailleurs bien réglé. Adler a l’intelligence de ne pas trop faire confiance à son scénario : quand la fiction s’essouffle, la musique reprend la main. C’est une honnêteté sur ce que le film sait faire et ce qu’il sait moins bien faire. Les séquences de concert ont une vitalité que les scènes dialoguées n’atteignent pas toujours. La fin en forme de clip est à cet égard parfaitement cohérente avec cette logique : le film se conclut là où il est le plus lui-même, dans l’image musicale plutôt que la résolution narrative.

L’image a vieilli, le son aussi, et certains dialogues portent les marques de leur époque avec une évidence qui provoque parfois le sourire involontaire. Ce vieillissement est inégalement réparti. La colorimétrie, elle, a mieux résisté : il y a dans les choix chromatiques une cohérence visuelle qui traverse les décennies sans trop souffrir. Les teintes saturées, les contrastes affirmés, la façon de traiter la lumière dans les séquences scéniques, tout cela garde une présence, une intention lisible qui n’a pas besoin d’être restaurée pour être appréciée.

C’est dans l’ensemble du dispositif visuel (maquillage, costumes, décors, colorimétrie) que le film trouve sa cohérence esthétique la plus durable. Pas dans l’image au sens technique, qui a pris de l’âge, mais dans les choix qui ont présidé à la construction de chaque plan. Cette distinction est importante : le film n’est pas beau malgré son vieillissement, il est intéressant à cause de lui.

The Fabulous Stains est un film profondément misogyne, et cette misogynie n’est pas entièrement involontaire, ce qui le rend plus complexe qu’il n’y paraît. Le récit se moque de ses personnages féminins, stéréotypés, les réduit, les instrumentalise narrativement. Mais il le fait avec une conscience partielle ; et dans cet espace entre l’aveuglement et la lucidité, quelque chose d’intéressant se produit : on voit les prémices d’un féminisme cherchant à s’articuler dans une culture qui n’a pas encore les mots pour le nommer. Les personnages féminins veulent quelque chose, de la reconnaissance, de l’espace, de la visibilité, que le film leur donne et refuse simultanément. Il les célèbre et rabaisse dans le même mouvement. Cette contradiction n’est pas résolue parce qu’elle ne pouvait pas l’être en 1982, elle témoigne d’un moment de bascule culturelle où les vieilles structures résistent encore pendant que de nouvelles tentent de s’imposer. Regardé en 2026, ce moment de bascule est parfaitement visible, daté, instructif. Les stéréotypes sont nombreux, souvent grossiers, et finissent par produire une forme d’humour involontaire, comme si leur accumulation même les retournait contre leurs propres intentions. C’est le propre des films qui n’ont pas tout à fait réussi à être ce qu’ils voulaient être : ils deviennent autre chose, parfois plus intéressant.

Le scénario est prévisible. Les relations entre personnages suivent des trajectoires qu’on a cartographiées dès la première heure, et les évolutions individuelles arrivent exactement quand et comme on les attend. Les longueurs du milieu, quand la tournée s’enchaîne sans que la narration ne gagne en densité, confirment qu’Adler maîtrise mieux le clip que le récit long. Ces faiblesses ne sont pas anodines : elles expliquent pourquoi le film est resté mineur à sa sortie et n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance immédiate. Mais elles font aussi partie de ce qui le rend aujourd’hui attachant. Un film trop bien construit n’aurait pas ce charme du travail visible, des coutures apparentes, de l’ambition qui dépasse légèrement les moyens. The Fabulous Stains a la beauté de ses imperfections, et cette beauté-là est spécifiquement celle des années 80, de leur énergie brouillonne, de leur façon de ne pas toujours savoir ce qu’elles voulaient dire mais de le dire quand même très fort. La comparaison avec Coyote Girls s’impose naturellement : deux longs métrages qui valent moins pour ce qu’ils racontent que ce qu’ils incarnent, moins pour leur scénario que leur atmosphère, leurs actrices, costumes, leur façon de capturer un moment culturel précis avec tous ses angles morts et toute sa vitalité. Des films qu’on ne recommande pas pour leur qualité cinématographique pure mais pour ce qu’ils donnent à voir d’une époque, d’un état d’esprit, d’une façon d’être jeune et en colère et mal équipée pour l’exprimer autrement que par le bruit.

The Fabulous Stains appartient à ce corpus des films-documents, ceux dont la valeur principale est d’avoir existé, filmé ce qu’ils ont filmé, laissé une trace de quelque chose qui autrement n’aurait pas de visage.