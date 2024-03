Laissez-moi - Maxime Rappaz - critique

Résumé : Dans les montagnes suisses, Claudine une quinquagénaire (Jeanne Balibar), chaque mardi, comme semblant suivre un rituel, part de chez elle en confiant Baptiste (Pierre-Antoine Dubey), son fils handicapé adulte, à sa voisine. Elle se rend dans un hôtel de montagne où elle a ses habitudes.

Critique : De connivence avec le réceptionniste de l’hôtel à qui elle glisse un billet, Claudine est renseignée sur les hommes seuls et de passage. Elle aborde alors l’un d’eux sans beaucoup d’équivoque. Si ce dernier lui plaît, elle lui propose alors de le suivre dans sa chambre. Plus tard, elle refait le chemin inverse en prenant tout son temps, avant de glisser un courrier à la Poste, et de rentrer chez elle, retrouver son fils et son métier de couturière à domicile.

On comprend très vite que Claudine a organisé l’essentiel de sa vie autour de Baptiste, qui doit être aidé dans la plupart des actes de la vie. Pour sortir de la monotonie et la quiétude de son quotidien, elle n’a que ses mardis pour y mettre un peu de piment. Les semaines s’enchaînent jusqu’au jour où elle va rencontrer Michael (Thomas Sarbacher), un scientifique solitaire venu faire des relevés en montagne et qui est descendu dans l’hôtel qu’elle fréquente. Ils vont peu à peu s’attacher et se retrouver plusieurs fois.

Ce premier long métrage du réalisateur suisse Maxime Rappaz, sensible et pudique, peut-être un peu trop contemplatif, qui donne un rôle prépondérant la montagne de son pays, est avant tout le subtil et délicat portrait d’une femme de cinquante ans, à la recherche d’une forme de liberté.

Ce rôle omniprésent et complexe est totalement incarné par une Jeanne Balibar particulièrement convaincante et dont l’apparente fragilité dégage une belle émotion.

Un très beau portrait de femme.