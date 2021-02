Largo Winch 2 - la critique

Résumé : Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la signature, il se retrouve accusé de crimes contre l’humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birmane.

Critique : Avec cette nouvelle aventure cinématographique de Largo Winch, les scénaristes ont décidé de s’éloigner un peu de la bande-dessinée et de placer le héros de Jean Van Hamme et Philippe Francq au milieu d’un complot inédit. Tomer Sisley, acteur physique, déjà très convaincant dans le premier film, ne nous déçoit pas une seconde, à l’instar du reste du casting. Une mention toute spéciale pour Nicolas Vaude, jouant Gauthier, déjà présent dans le premier film, qui campe dans cette suite un majordome attachant qui épaulera vraiment Largo dans ses aventures.



Si le premier opus avait un gros problème de rythme dans sa première partie, c’est un problème qui se règle très vite dans celui-ci ! Dès les premières minutes, une course poursuite épatante nous plonge dans l’action « in media res ». Le long métrage se construit ensuite autour de deux époques ; le montage alterne entre les aventures contemporaines et passées de Largo. Au présent, il a mis en vente le groupe W afin de créer une fondation humanitaire. Il est aussi accusé de crimes contre l’humanité par la procureure Diane Franquen (interprétée par la star américaine Sharon Stone, une première pour un film français !) pour des meurtres qu’il aurait fait perpétuer en Birmanie. Parallèlement, on l’y retrouve trois ans auparavant, à cette époque-là. Très amoureux d’une jolie autochtone, il avait tout quitté pour vivre avec elle dans son petit village. Evidemment tous ces évènements vont se lier au fur et à mesure du métrage et mettre le justicier milliardaire face à des choix draconiens ! Les scènes s’enchaînent avec brio, mêlant sensations fortes (la plus impressionnante demeurant un moment de baston aérienne étonnante) et instants plus romantiques avec une fluidité vertigineuse.

Les fans seront certainement ravis de voir l’apparition de figures célèbres de la bande dessinée, qui avaient été évincées du premier long métrage. Ainsi Dwight Cochrane est ici campé par Ulrich Tukur de manière saisissante. Technocrate peu habitué aux méthodes de Largo il aura du mal à diriger le groupe W comme il le faisait à l’époque ! Et évidemment on retrouvera avec plaisir le grand absent du premier film, Simon Ovronnaz. Alors que le scénario prend des libertés avec les épisodes de la bande dessinée, il est ici sauvé par Largo des poings d’une bande de révolutionnaires birmans. Tout semble avoir été fait pour donner une suite à la hauteur des attentes des fans de la BD. Ceux-ci continueront certainement de dire que Tomer Sisley ne ressemble pas à Largo et qu’Olivier Barthélémy n’est pas le Simon Ovronnaz qu’ils connaissent mais qu’importe. Le scénario quoi que trivial offre l’exotisme des voyages des plus grosses productions américaines, dynamisé par une mise en scène énergique ; l’évasion est totale et proche des bandes dessinées où les paysages sont toujours très soignés.

Dans l’ensemble ce nouveau blockbuster à la française est un divertissement de facture solide, riche en action et en humour salvateurs. Avec son casting épatant, il est certain qu’il séduira un très large public. L’appel du troisième volet se fait déjà ressentir...

