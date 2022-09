Kompromat - Jérôme Salle - critique

Résumé : Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’État. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader et rejoindre la France par ses propres moyens…

Critique : On se souvient tous de l’affreux Javert déterminé à arrêter Jean Valjean, injustement condamné pour le vol d’un morceau de pain. Le mythe romanesque continue de frapper les esprits en s’incarnant ici dans les traits d’un policier russe, qui engage une recherche acharnée contre le directeur de l’Alliance Française, victime d’un "Kompromat". Le film explique en exergue du récit que le "Kompromat" est défini par l’invention de toute pièce d’un dossier pour faire condamner une personne en Russie. Jérôme Salle qu’on n’avait pas revu depuis son très inspiré L’Odyssée s’embarque ici dans une aventure de course-poursuite entre un pauvre quidam français et la bureaucratie poutinienne. Deux mondes s’opposent de façon brutale : celui d’un homme aimant, respectable, travailleur, et l’univers froid de la bureaucratie russe. Les policiers ressemblent à des armoires glaciales, aussi musclées qu’évidées de toute forme d’intelligence, qui ressemblent en tout point à des soldats de la Gestapo.

Copyright SND

Il y a un vrai problème dans la mise en scène de ce récit haletant. Jérôme Salle fait grâce à un désir d’histoire. Ce n’est pas inintéressant dans un contexte où les spectateurs fuient les salles de cinéma. Pour autant, le réalisateur ne fait en aucun cas dans la nuance. L’écriture met en opposition des personnages, pétris de stéréotypes et d’exagérations. On flaire un soupçon de propagande quand il s’agit de donner une représentation de la Russie, particulièrement dans une scène où le portrait de l’homme d’État cruel apparaît au détour d’un contrôle routier. L’administration française n’est pas mieux décrite au sein de l’ambassade qui se perd dans des tics de langage pour cautionner une injustice au motif de la préservation des bonnes relations entre la France et la Russie. Et le pire survient dans une scène où la télévision laisse apercevoir les soldats russes s’engager en guerre en Ukraine.

Copyright SND

Mais heureusement, il y a Gilles Lellouche. L’acteur est absolument remarquable. Il occupe le devant de l’écran avec une constance permanente. Il manie le russe, et son corps est précipité dans un récit énergique et tout en tension. Son visage, les tonalités de la voix, permettent de faire oublier les maladresses et les grossièretés de la réalisation. Le spectateur est happé par la puissance narrative du comédien et s’accroche à son siège, jusqu’à la dernière scène. On ne peut pas reprocher au scénario de manquer de suspense et d’ingéniosité pour tenir en haleine son spectateur. Les partenaires du comédien ne sont pas totalement à la hauteur de l’enjeu, à l’exception peut-être de Joanna Kulig qui interprète une jeune femme russe déterminée à sauver Mathieu Roussel de cette terrible injustice.

Copyright SND

On ressort donc de ce long-métrage avec un sentiment ambivalent : Jérôme Salle sait raconter des histoires et le fait fort bien avec son allié, Gilles Lellouche ; mais paradoxalement, le réalisateur s’est laissé piéger par une mise en scène radicale, à la limite de la caricature. Dans tous les cas, Kompromat est une invitation à se réconcilier avec les salles de cinéma et s’abandonner aux torpeurs d’un récit d’aventures.