Zulu - Jérôme Salle - critique

Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters

Résumé : Le Cap, Afrique du Sud. Le corps d’une jeune femme sauvagement agressée est retrouvé dans le jardin botanique de Kirstenbosch. L’enquête est confiée au capitaine Ali Sokhela (Forest Whitaker) accompagné de ses deux adjoints, l’incontrôlable Brian Epkeen (Orlando Bloom) et Dan Fletcher (Conrad Kemp), une nouvelle recrue.

Critique : Tiré d’un roman policier d’un Français écrivant sous le pseudonyme de Caryl Fery, ce film policier musclé teinté de politique est également réalisé par un cinéaste français : Jérôme Salle. Et pourtant, ce film, très américain dans son style, n’a rien à envier aux productions d’outre-Atlantique.

L’histoire mêle habilement intrigue policière et contexte historique d’un après-apartheid visiblement pas encore assimilé.

Le capitaine Sokhela, un policier noir, rescapé des représailles des pro-apartheid, est associé à deux collègues blancs : Epkeen, un fou furieux risque-tout, alcoolique et coureur, qui n’a pas supporté son divorce ; et Fletcher, totalement novice. L’improbable trio va néanmoins mener une enquête efficace qui fera ressurgir de terribles secrets enfouis depuis la fin de l’apartheid. Personne n’en sortira indemne.

Copyright Pathé Films

Violent, déstabilisant, profondément pessimiste, mais traversé par l’idée de pardon, ce polar politique se suit avec un réel intérêt, ne ménageant pas le spectateur, avec des coups de théâtre et des rebondissements parfois cruels, mais toujours justifiés par un scénario irréprochable.

Porté principalement par Forest Whitaker tout en retenue et Orlando Bloom, qui lui, fait à peu près tout l’inverse, ce thriller original est une incontestable réussite.