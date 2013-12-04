Zulu - Jérôme Salle - critique

Le 4 octobre 2025
Un solide film policier français et sud-africain qui n’a rien à envier aux productions hollywoodiennes. Forest Whitaker et Orlando Bloom s’y montrent excellents.
- Réalisateur : Jérôme Salle
- Acteurs : Forest Whitaker, Orlando Bloom, Conrad Kemp, Inge Beckmann
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Politique
- Nationalité : Français, Sud-africain
- Distributeur : Pathé Distribution
- Durée : 1h50mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
- Date de sortie : 4 décembre 2013
- Festival : Festival de Cannes 2013
L'ont vu
Veut le voir
Résumé : Le Cap, Afrique du Sud. Le corps d’une jeune femme sauvagement agressée est retrouvé dans le jardin botanique de Kirstenbosch. L’enquête est confiée au capitaine Ali Sokhela (Forest Whitaker) accompagné de ses deux adjoints, l’incontrôlable Brian Epkeen (Orlando Bloom) et Dan Fletcher (Conrad Kemp), une nouvelle recrue.
Critique : Tiré d’un roman policier d’un Français écrivant sous le pseudonyme de Caryl Fery, ce film policier musclé teinté de politique est également réalisé par un cinéaste français : Jérôme Salle. Et pourtant, ce film, très américain dans son style, n’a rien à envier aux productions d’outre-Atlantique.
L’histoire mêle habilement intrigue policière et contexte historique d’un après-apartheid visiblement pas encore assimilé.
Le capitaine Sokhela, un policier noir, rescapé des représailles des pro-apartheid, est associé à deux collègues blancs : Epkeen, un fou furieux risque-tout, alcoolique et coureur, qui n’a pas supporté son divorce ; et Fletcher, totalement novice. L’improbable trio va néanmoins mener une enquête efficace qui fera ressurgir de terribles secrets enfouis depuis la fin de l’apartheid. Personne n’en sortira indemne.
- Copyright Pathé Films
Violent, déstabilisant, profondément pessimiste, mais traversé par l’idée de pardon, ce polar politique se suit avec un réel intérêt, ne ménageant pas le spectateur, avec des coups de théâtre et des rebondissements parfois cruels, mais toujours justifiés par un scénario irréprochable.
Porté principalement par Forest Whitaker tout en retenue et Orlando Bloom, qui lui, fait à peu près tout l’inverse, ce thriller original est une incontestable réussite.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.