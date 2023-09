LaRoy - Shane Atkinson - critique

Résumé : Un homme à la mine patibulaire (Dylan Baker) prend en stop un homme en panne. Celui-ci, étrange aussi, lui laisse entendre qu’il est peut-être un tueur en série. Le chauffeur, après un moment de silence gêné, avoue à son passager que lui-même pourrait bien être un tueur à gages venu le tuer !

Critique : Le préambule étrange, d’un humour noir réjouissant, va donner le ton à ce thriller original, qui rappelle dans l’esprit certains films des frères Coen ou encore l’univers de 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin MacDonagh (2017). Le récit présente une galerie de losers malchanceux ou maladroits, et parfois les deux, et comprend deux histoires bien distinctes assorties d’un quiproquo. Elles vont se rejoindre et créer une belle pagaille dans la petite ville de LaRoy au Texas.

Ray (John Magaro), le personnage principal, doté d’une silhouette à la Droopy, est aussi malchanceux que naïf. Son destin va basculer quand Skip (Steve Zahn) une ancienne connaissance, au look de cow-boy, devenu détective privé, va lui révéler, photos à l’appui, que sa femme le trompe dans un motel miteux de la ville.

Tant bien que mal, les deux hommes vont être obligés de faire équipe, surtout quand Ray, décidé à en finir, va être pris pour un tueur à gages attendu par un petit malfrat.

L’histoire, qui ne manque pas de rebondissements, va dépasser le pauvre Ray, qui va voir les morts se multiplier autour de lui. Sur un scénario extrêmement malin et des dialogues ciselés et drôles, le film est un modèle d’équilibre entre thriller classique et comédie maniant le second degré avec délectation.

La distribution, John Magaro et Steve Zahn en tête, est absolument éblouissante.

À noter que la musique est signée par un trio français : Delphine Malausséna, Rim Laurens et Clément Peiffer.

Le film a raflé pas moins de trois prix au Festival de Deauville 2023 : Grand Prix, Prix du Public de la ville de Deauville, et Prix de la Critique.

Shane Atkinson © 2023 Fabrice Prieur. Tous droits réservés.