Las Corrientes - Milagros Mumenthaler - critique

Résumé : Genève. L’Argentine Lina (Isabel Aimé Gonzalez Sola), styliste tout sourire, reçoit un prestigieux trophée. Se rendant aux toilettes, elle jette négligemment l’objet dans la poubelle. Arpentant ensuite sans but les rues de la ville, elle finit par se jeter dans le fleuve.

Critique : La cinéaste suisse et argentine Milagros Mumenthaler, pour son troisième film, dresse le portrait énigmatique d’une jeune femme qui, contre toute attente, nous échappe progressivement avec l’avancée du récit.

Lina est au sommet de sa carrière. Venue en Suisse pour recevoir un prix très prisé dans le monde de la mode, elle se montre joyeuse et fière au milieu des invités. Elle change de visage dès qu’elle se retrouve seule et déambule au hasard dans les rues de Genève avant de chercher sans succès mettre fin à ses jours.

De retour à Buenos Aires, sans évoquer son geste, elle s’installe dans le silence et faire ressurgir malgré elle un passé enfoui. Ses relations étranges avec son mari ne semblent pas aider, son métier ne la passionne plus. Seul son attachement à sa fille la relie à un peu au monde réel.

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La cinéaste filme cette crise personnelle sans donner de clé. On suit la fuite mentale de la jeune femme sans comprendre vraiment, sans explication rationnelle à son mal-être. Des ellipses déconcertantes, des scènes qui interpellent par leur décalage, la place énigmatique de sa phobie de l’eau, concourent à épaissir le mystère qui entourent la styliste.

Le jeu habité de l’actrice Isabel Aimé Gonzalez, omniprésente, participe à l’étrangeté de l’ensemble dont on peut regretter un excès d’hermétisme.