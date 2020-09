Last words - Jonathan Nossiter - Critique

Résumé : En 2085, un jeune homme qui n’a pas de nom (Kalipha Touray) raconte qu’il est le dernier homme sur la Terre. Il va revenir sur les derniers mois de sa vie : à Paris, après avoir perdu sa jeune sœur enceinte, il part à pied pour Bologne après avoir découvert des bobines de films estampillées du nom de cette ville.

Fabrice Prieur Jonathan Nossiter lors de sa conférence de presse au festival de Deauville

Critique : Last words, qui devait être présenté au dernier festival de Cannes, annulé pour cause de pandémie, a été projeté au Festival du film américain de Deauville 2020, à double titre. Il participait à deux sections : "L’heure de la Croisette" et la compétition officielle.

Cette oeuvre étonnante, voire détonnante, nous transporte en 2085 dans un monde désolé, où les villes sont détruites, les fleuves asséchés, la mer empoisonnée, où les campagnes sont devenues des déserts. Jonathan Nossiter et son coscénariste Santiago Amigorena ont imaginé un environnement où toute la biodiversité a été saccagée.

Partant de ce postulat extrême, le récit ne manque pas de détails pertinents et témoigne d’une passion pour le cinéma. On constate, par petites touches, les effets dévastateurs de l’Homme sur le monde : ainsi, l’on voit Paris dévastée avec une Tour Eiffel détruite, la cinémathèque de Bologne effondrée, le Parthénon d’Athènes qui va servir de refuge, ou encore des panneaux d’autoroute oubliés dans ce qui reste de la nature.

Un jeune homme, qui n’a pas connu le monde "normal", va en découvrir un dans les sous-sols de la cinémathèque de Bologne. Un autre protagoniste, nommé Shakespeare, est un fanatique de cinéma qui se repasse des films argentiques sur un projecteur bricolé, fonctionnant avec un système à pédales, comme un vélo. Le duo improbable va se rendre à pied à Athènes, où la rumeur dit qu’il y a un groupe d’êtres humains toujours en vie.

Le jeune homme va utiliser une caméra, bricolée elle aussi, pour capter les derniers jours des derniers Terriens. Ironie ultime, puisqu’il n’y aura plus personne pour voir ces images.

Sans concessions, âpre et désabusé, Last words, par la place qu’il donne aux images filmées, laisse entrevoir un petit espace d’espoir, tout mince, mais bien réel.

La distribution internationale est aussi un des atouts du long métrage : autour de Kalipha Touray, bel inconnu au sourire irrésistible, on trouve notamment l’Américain Nick Nolte, en vieux cinéaste un peu fou. Dans le rôle, il est éblouissant. On note aussi la présence de l’Anglo-française Charlotte Rampling, qui étonne dans un total contre-emploi, ainsi que celle du Suédois Stellan Skarsgård, en médecin humaniste, souvent vu chez Lars von Trier.