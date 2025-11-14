Le bagarreur du Kentucky - George Waggner - critique

Le 14 novembre 2025
Ce film mineur dans la carrière John Wayne hésite trop entre aventures et comédie. À noter la présence incongrue d’Olivier Hardy... tout seul !
- Réalisateur : George Waggner
- Acteurs : John Wayne, Mae Marsh, Marie Windsor, Paul Fix, Vera Ralston, John Howard , Grant Withers , Oliver Hardy , Philip Dorn , Hugo Haas
- Genre : Comédie, Aventures, Romance, Western, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Aventi Distribution
- Durée : 1h40mn
- Titre original : The Fighting Kentuckian
- Date de sortie : 9 février 1951
– Année de production : 1949
Résumé : Alabama, 1818. Des migrants français fidèles à Napoléon 1er fondent la ville de Demopolis. Par ailleurs, des combattants francs-tireurs américains, dont le jeune John Breen (John Wayne), regagnent leur Kentucky natal pour y être démobilisés.
Critique : Cette comédie sur fond de film d’aventures n’a guère d’intérêt en soi, même si le fait de situer son action autour d’un fait historique méconnu, celui de la création de cette colonie française en Alabama, est original. Par contre, confier à John Wayne, un rôle de joli cœur de comédie est une véritable erreur de casting, tant il est évident que ce n’est pas vraiment son fort. Et confier à Olivier Hardy le rôle du meilleur ami, sorte d’ange gardien de Breen, reste étonnant, voire incompréhensible : celui-ci, même privé de son légendaire partenaire, en fait des tonnes dans les mimiques et les chutes intempestives.
- Copyright Republic Pictures Corporation
Si l’on excepte les scènes de poursuites et d’affrontements, bien filmées et particulièrement réussies, on ne se passionne guère pour cette espèce de vaudeville militaire qui voit un homme d’affaires véreux (John Howard) et un troufion au coup de poing facile se disputer le cœur d’une belle Française : Florence (Vera Ralston), fille d’un officier napoléonien.
John Wayne à cette époque venait de tourner le western crépusculaire La charge héroïque (She Wore a Yellow Ribbon) et s’apprêtait à jouer dans un autre, Rio Grande, tous deux réalisés par John Ford. La comparaison avec cette bluette aventurière poussive ne fait pas un pli !
- Copyright Républic Pictures Corporation
