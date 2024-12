Le beau rôle - Victor Rodenbach - critique

Résumé : Depuis des années, Henri et Nora partagent tout : ils s’aiment et elle met en scène les pièces dans lesquelles il joue. Quand Henri décroche pour la première fois un rôle au cinéma, la création de leur nouveau spectacle prend l’eau et leur couple explose. Est-il possible de s’aimer sans s’appartenir complètement ?

Critique : Victor Rodenbach, scénariste de séries télévisées (Platane sur Canal+ ou Dix pour cent sur France 2) et de cinéma avec Perdrix, vit avec une metteuse en scène de théâtre. Un détail d’ordre privé dont la mention pourrait paraître incongrue. Pas totalement puisqu’il s’inspire de son histoire personnelle pour traiter de la difficulté à faire coexister amour et travail, surtout quand les protagonistes exercent des activités artistiques qui décuplent les émotions.

Depuis toujours Henri (William Lebghil) joue les pièces de Nora (Vimala Pons). Ils ont ainsi créé une osmose conjugale évidente, dont ni l’un ni l’autre n’imaginent pouvoir s’échapper. Pourtant un jour, Henri est animé de velléité d’indépendance, non pour s’éloigner de Nora, mais pour s’essayer à une autre forme d’art, le cinéma, et peut-être décrocher le beau rôle, celui qui fera de lui une gloire montante. Ils se pensent assez libres pour ne pas avoir à souffrir de ce pas de côté inattendu mais constatent finalement que le ver est dans le fruit et qu’il pourrait bien grignoter leur passé amoureux. Après avoir accusé le coup, ils deviennent spectateurs l’un de l’autre et cet œil neuf les aide à envisager leur vie de couple sous un autre jour.

Copyright Jonas Films

Le cinéaste situe son récit dans un domaine qu’il connaît bien et en profite pour lever le voile sur les méandres d’un domaine que le grand public, peu au fait des intrigues qui s’y trament, idéalise souvent. Pourtant, au-delà du monde de l’art, il élargit peu à peu son regard sur la passion en général, sur la difficulté de construire une relation amoureuse équilibrée et encore plus de veiller à ce que jamais le feu ne faiblisse.

Outre des dialogues vigoureux et une mise en scène originale (astucieuse et poétique idée de télépathie qui autorise la découverte des pensées de l’un ou de l’autre) ce premier essai de Victor Rodenbach, coécrit avec la scénariste Camille Lugan, bénéficie de la présence de deux comédiens parfaitement assortis. Leur complicité et leur authenticité permettent à cette histoire d’amour, somme toute banale, de conjuguer avec bonheur force et gaieté. William Lebghil, qui depuis La fine équipe en 2016 continue de promener son éternelle juvénilité, entre tendresse et affirmation de soi, confirme sa capacité à développer une étonnante subtilité de jeu, tandis que Vimala Pons déploie une énergie communicative pour faire de son personnage une battante bientôt rattrapée par une sensibilité débordante.

Copyright Jonas Films

Grâce à ce duo attachant et à une troupe qui ne rechigne jamais à ajouter sa part d’humour (Jérémie Laheurte dans la peau de cet acteur trop sûr de lui ne boude pas son plaisir), Le beau rôle contourne efficacement les clichés de la comédie sentimentale pour nous rappeler d’un clin d’œil amusé que, "l’amour est la seule épreuve qui mérite ses peines". (Yasmina Khadra Dieu n’habite pas la Havane). Une première œuvre réussie qui plaira autant aux amoureux de comédies légères qu’à tous ceux qui s’interrogent sur les mystères de l’amour.