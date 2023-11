Le blé en herbe - Claude Autant-Lara - critique

Résumé : Phil (Pierre-Michel Beck), seize ans, et Vinca (Nicole Berger), quinze ans, amis depuis toujours, passent leurs vacances d’été en Bretagne dans une grande maison partagée par les parents de Vinca (Hélène Tossy et Charles Dechamps) et la mère de Phil (Renée Devillers). Un jour de tempête, Phil qui manque de se noyer et se retrouve nu, est ramené manu militari chez lui par un gendarme.

Critique : Les deux jeunes gens, qui passent leur temps à se chamailler comme le feraient un frère et une sœur, découvrent un autre sentiment sur lequel ils n’osent mettre un nom. Phil, capricieux et versatile, suscite tout de même l’admiration de Vinca, plus mûre et aussi plus raisonnable. Tout va changer quand Phil va, par hasard, faire la rencontre de Mme Dalleray (Edwige Feuillère), une femme de trente ans son aînée, qui passe ses vacances seule dans une maison voisine.

Claude Autant-Lara, en adaptant Colette avec la complicité de Jean Aurenche et Pierre Bost, cherchait, comme souvent, à choquer le bourgeois, en filmant ici les amours consenties d’un mineur avec une femme d’âge mûr. Ce vœu dépassa ses souhaits : il déclencha une vague d’indignation de bon nombre de ligues de vertu, et faillit voir son film interdit.

Au-delà de cette polémique, il faut bien dire que le film a mal vieilli, car très bavard, assez lent, et largement desservi par son jeune acteur principal, tête à claques qui s’avère immédiatement insupportable. On est loin du Diable au corps du même Autant-Lara, sur un sujet voisin.

Même Edwige Feuillère semble un peu gênée face à ce freluquet pontifiant qui déclame.

Il paraît que le rôle était prévu au départ pour Gérard Philipe. Ceci explique peut-être en partie cela.

Pierre-Michel Beck arrêta le cinéma après seulement trois films. Nicole Berger, plus talentueuse, tourna ensuite notamment pour François Truffaut et Jules Dassin, avant de décéder dans un accident de la route en 1967, à seulement trente-deux ans.

On peut en revanche s’amuser des échanges en famille parfois savoureux, ou encore des aléas de cinéma de plein air et de véhicule du projectionniste ambulant (Louis de Funès) dont le gamin n’est autre que Claude Berri, alors tout juste âgé de vingt ans.