Le bonheur est pour demain - Brigitte Sy - critique

Résumé : Sophie a un enfant, un conjoint, mais son quotidien lui semble désespérément plat, sans plaisir, ni envies. Jusqu’au jour où elle rencontre Claude, un braqueur, arrêté et condamné à une lourde peine de prison.

Critique : Le générique de fin est clair : toute ressemblance avec des personnes réelles est totalement fortuit. Et pourtant, il y a dans cette œuvre sombre de cinéma le contrepoint parfait de L’innocent, la comédie que Louis Garrel, le fils de Brigitte Sy, avait réalisé à propos de la relation de sa mère avec un détenu. En tout cas, si la réalisatrice semble détourner le point de vue autobiographique dans un récit de femmes portées par l’amour quel qu’en soit le coût, elle y met tout son cœur. Le bonheur est pour demain est le troisième film d’une égérie du cinéma des années 1980 et 90, qui semble d’ailleurs avoir inspiré toute la mise en scène. La comédienne et réalisatrice restitue une époque où hélas on mourait encore du sida, l’on fumait dans les bars et les boîtes de nuit, Internet n’existait pas, on louait des films pour une soirée et la technologie n’avait pas pris pour toute la place dans les relations humaines. Le récit témoigne d’une forme de nostalgie de deux décennies où, peut-être, il était plus simple de se sauver de prison et de vivre sa passion.

Le bonheur est pour demain constitue à sa façon un film au service de l’émancipation féminine. Il est en effet porté par deux comédiennes absolument époustouflantes, Laetitia Casta et Béatrice Dalle. Toutes les deux interprètent deux générations, chacune projetant sur l’autre les erreurs qu’elles ont commises dans leur histoire. Avant d’être des femmes aimantes, ce sont des mères déterminées à rattraper et réparer auprès de leurs enfants les choix parfois malheureux qu’elles leur ont imposé. D’ailleurs, la réalisatrice n’écarte aucune conséquence dans les marques psychologiques et physiques que les meurtrissures du passé imposent. Là où le fils de Béatrice Dalle plonge dans le crime faute sans doute d’une mère suffisamment sécurisante quand il était enfant, celui de Laetitia Casta, écartelé entre une mère amoureuse d’un taulard et un père toxicomane, grandit dans le surpoids. Le vœux de vérité sociale est entier dans cette œuvre qui regarde la question de l’incarcération du point de vue des familles et notamment des épouses qui doivent continuer à vivre, élever les enfants et aimer leurs époux malgré l’absence forcée.

Car finalement, cette histoire de braquage de banque qui finit mal est une opportunité pour la réalisatrice de plonger dans le cœur de son projet, à savoir la difficulté des familles séparées du mari condamné. La peine est partagée entre ceux qui écopent de longues condamnations, insensées, et celles qui sont contraintes se rendre toutes les semaines dans les parloirs, d’éduquer seules les enfants et de survivre à l’absence de l’homme aimé. Brigitte Sy opte pour une mise en scène très digne, très mesurée. Elle résiste au mélodrame forcené, en faveur d’un récit de femmes courageuses, aimantes et déterminées. On pense à un cinéma des années 90 dans cette manière de restituer le réel, dans des films de Téchiné, Pialat, Miller ou Tavernier. Ce cinéma portait haut et fort des gueules de comédiens et Brigitte Sy offre pour le plaisir du spectateur la part belle à Laetitia Casta et Béatrice Dalle, qui se plongent sans filtre dans leur personnage, autant généreux qu’inconscient.

On regrettera peut-être quelques maladresses du scénario qui flirtent avec l’invraisemblance. Mais là n’est pas l’essentiel. Si le bonheur est pour demain, le spectateur trouvera le sien dans cette œuvre intimiste et sensible.