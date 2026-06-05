Le chant des sorcières - Léa Courcol - critique

Résumé : Londres cache bien des secrets. Certains sont enfouis sous ses rues, d’autres vivent parmi nous. Emma mène une vie presque ordinaire entre son travail dans un café, sa thèse universitaire et ses soirées entre amis. Lorsque son chemin croise celui de Marcie, médecin brillante et mystérieuse, l’attirance est immédiate. Tout semble les rapprocher… jusqu’à ce qu’un détail fasse voler leur rencontre en éclats. Car derrière les apparences, les deux jeunes femmes appartiennent à des mondes que tout oppose...

Critique : Dès les premières pages, le lecteur est plongé dans un univers riche et vivant où deux communautés de sorcières ennemies coexistent dans une tension permanente.

L’un des grands atouts du roman réside dans ses personnages. Emma, doctorante passionnée jonglant entre ses recherches universitaires et un emploi alimentaire, séduit immédiatement par son énergie, son humour et ses imperfections. Face à elle, Marcie, médecin urgentiste brillante mais épuisée par son quotidien et ses blessures intimes, offre un contrepoint plus réservé et mélancolique. Lorsque leurs chemins se croisent lors d’une soirée londonienne, l’alchimie est immédiate. Pourtant, ce qui aurait pu n’être qu’une simple rencontre prend rapidement une tournure dramatique lorsqu’elles découvrent qu’elles appartiennent à deux clans de sorcières rivaux.

Léa Courcol maîtrise particulièrement bien la construction de ses protagonistes. Les dialogues sont naturels, souvent teintés d’humour, tandis que les émotions paraissent sincères et nuancées. La romance ne se contente pas d’être un moteur narratif : elle devient le cœur même du conflit, confrontant les héroïnes à des préjugés hérités de générations de méfiance et de haine.

L’autrice réussit également à bâtir un système magique intrigant sans jamais sacrifier le rythme du récit. Les révélations se distillent progressivement, laissant entrevoir une mythologie plus vaste et des enjeux qui dépassent largement la relation entre Emma et Marcie. Cette montée en puissance entretient efficacement le suspense et donne envie d’en découvrir davantage.

L’écriture, fluide et immersive, rend la lecture particulièrement agréable. Les scènes du quotidien côtoient des moments de tension, de magie et d’action sans jamais donner l’impression de rupture. Le décor londonien participe pleinement à l’atmosphère du roman, offrant un cadre moderne à une intrigue empreinte de légendes et de mystères.

À travers cette histoire de sorcières, Le chant des sorcières explore également des thèmes universels : l’identité, l’héritage familial, les divisions communautaires, l’acceptation de l’autre et la difficulté de s’affranchir des conflits du passé. Derrière la fantasy et la romance se dessine ainsi une réflexion plus profonde sur les frontières que les sociétés érigent entre les individus.

Porté par deux héroïnes attachantes, une intrigue efficace et un univers prometteur, ce premier tome constitue une belle réussite. Léa Courcol pose les fondations d’une saga qui devrait séduire autant les amateurs de fantasy contemporaine que les lecteurs en quête de personnages complexes et d’émotions fortes. Une lecture addictive qui donne envie de découvrir sans attendre la suite.