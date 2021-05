Le come-back - la critique

Résumé : Alex Fletcher a été l’une des figures emblématiques du groupe phare des années 80, Pop. Aujourd’hui, chanteur has been, il a l’occasion de revenir sur le devant de la scène grâce à Cora, jeune popstar en vogue. Il doit pour cela lui composer une chanson en un temps record. La remplaçante de celle qui s’occupe de ses plantes deviendra, malgré elle, la parolière de cet auteur en manque d’inspiration.

Critique : Alex Fletcher (Hugh Grant) n’est pas prêt à tout pour renouer avec le succès. Le défi qui vient de lui être lancé vaut pourtant la peine d’être relevé. Sophie Fisher (Drew Barrymore) s’avère d’un exceptionnel soutien dans sa réalisation. Trois jours d’un travail acharné pour donner corps à une chanson intitulée Le chemin de l’amour ne peuvent que conduire à une belle romance. Cette piste est celle que choisit d’exploiter Marc Lawrence dans Le come-back. Ces soixante-douze heures sont le temps imparti à ces héros pour se découvrir, explorer leurs angoisses et surtout se redonner mutuellement confiance. Sophie et Alex se livrent ainsi l’un à l’autre sans fard. En toile de fond de leur idylle naissante, la fiction rejoint l’actualité musicale qui fait la part belle aux anciennes gloires aussi bien qu’aux jeunes stars. Les premières à cause d’un public nostalgique, les secondes parce que les adolescents sont fous de ces nouvelles reines de la pop. Les nombreuses excentricités de Cora (Haley Bennett dont c’est la première apparition sur le grand écran), qui les incarne, n’entament en rien les passions qu’elle déchaîne.

Le come-back est une magnifique comédie romantique. Lawrence, un habitué des romances au cinéma y fait preuve d’une concision inhabituelle. Les dialogues (signés par le réalisateur) font mouche, empreints d’impertinence et d’humour anglais. Hugh Grant qui replonge dans le monde de la musique (après American Dreamz), avec un déhanché qui fera date, est pour sa part excellent. On ne l’avait pas vu aussi en forme dans un personnage romantique depuis Quatre mariages et un enterrement. Drew Barrymore est parfaite dans la peau d’une jeune femme douée pour les lettres, fantasque et sensible. Les deux s’accordent à merveille. Mieux, les personnages secondaires de cette histoire, la sœur de Sophie Fisher (Kristen Johnston) et le manager d’Alex, ne sont pas de simples faire-valoir comme bien (trop) souvent dans les comédies romantiques. Portée par la fluidité de la réalisation de Lawrence qui ne souffre d’aucun temps mort, Le come-back remplit admirablement son office : faire rêver d’amour. Ce film s’apparentera à un bol d’air fais, pour les fans du genre, et devrait provoquer quelques conversions. On en viendrait même à regretter qu’il ne soit pas sorti le 14 du mois dernier. Il aurait été plus qu’indiqué.