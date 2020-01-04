Critique

Le convoi de la peur - William Friedkin - critique

La loi de la jungle

Le 29 août 2025

Chef-d’œuvre maudit, Sorcerer fut longtemps cahoté par la fortune. Amputé d’une demi-heure lors de son exploitation en salles, naufrage commercial fracassant, Le convoi de la peur poursuit sa course envers et contre tout et charrie les âmes des spectateurs jusqu’à les plonger dans une version contemporaine de l’enfer.

© Film Properties International N.V., Paramount Pictures, Universal Pictures. Tous droits réservés.
    Un film étonnant, onirique. Une BOF assez curieuse cependant que je trouve à titre personnel un peu hors contexte.

    Il est intéressant de regarder sous forme de double programme ce film et celui de Clouzot "le salaire de la peur", qui est une adaptation du même roman. Cela permet ainsi de mesurer le travail d’adaptation, la personnalité et les choix des metteurs en scène et scénaristes.
