Le corrupteur - Michael Winner - critique

Résumé : Miles et Flora, deux orphelins, sont initiés à la vie par Peter Quint, palefrenier, jardinier et homme à tout faire de la maison de leur tuteur. Quand Mrs. Grose, l’intendante, décide de renvoyer Quint et la gouvernante Miss Jessel qui est également sa maîtresse, les enfants se rebellent.

Critique : Se voulant une préquelle du roman de Henry James Le tour d’écrou (œuvre adaptée magistralement au cinéma par Jack Clayton avec Les innocents), Le corrupteur de Michael Winner est un film à part dans la filmographie de ce cinéaste surtout connu pour Un justicier dans la ville avec sa fameuse loi du talion.

En effet, ce long métrage interroge les idées conservatrices du réalisateur britannique. Il se déroule dans une ambiance trouble où deux jeunes enfants, qui vivent à la campagne dans une demeure bourgeoise quelque part en Irlande, sont initiés à des jeux pervers par l’homme à tout faire de la maison, Peter Quint, interprété par un excellent Marlon Brando, alors au creux de sa carrière.

Quint se situe à l’opposé de la préceptrice de la maison, Miss Jessel, jouée par une Stephanie Beacham qui va subir les pires outrages.

Il est athée (“les morts ne vont nulle part puisqu’ils n’ont nulle part où aller”), fait preuve de familiarités et de manières rustres. De son côté, c’est une fervente catholique (“les bons vont au ciel, les méchants en enfer”) qui a un style très BCBG. Pourtant, cette dernière est irrémédiablement attirée par le côté très naturel et pervers de Quint. Ce long métrage comporte à cet effet un érotisme doublé d’un sadomasochisme prononcé entre ces deux personnages. Le corrupteur datant de 1971, il s’inscrit à ce titre dans le mouvement libertaire, notamment sur le plan sexuel, des années 70. C’est aussi une façon de critiquer ouvertement le mode de vie bourgeois.

Mais le film ne s’arrête pas là. Car si la société dans son ensemble est en pleine mutation au cours de cette décennie, plusieurs valeurs universelles le sont également. Dans cette œuvre, c’est précisément la cellule familiale qui est mise à mal. Les deux enfants, Miles et Flora, ont perdu leurs parents et n’ont plus qu’un oncle faisant office de tuteur. Sauf que ce dernier ne s’intéresse pas à eux et confie leur éducation à une gouvernante. Dès lors, c’est Quint qui sert de père de substitution et Miss Jessel de mère. Mais Quint n’est pas animé d’intentions louables. Peut-être qu’il en veut à la société et souhaite se venger de ceux qui le réduisent à un rôle subalterne de simple palefrenier. Le film pourrait alors être vu comme une illustration de la lutte des classes avec son rapport constant de dominant-dominé. Quint se plaît à battre Miss Jessel, à la ligoter. Il aime également critiquer son côté intellectuel quand lui-même n’a aucune instruction. Et surtout, Quint pervertit les enfants à dessein en les influençant de manière néfaste et en les conditionnant à sa façon.

Ne saisissant pas la notion du mal, ces enfants prennent tout au pied de la lettre et commettent des actes graves avec une certaine candeur. Ils ignorent la notion de péché, une façon pour ce long métrage de s’en prendre à nouveau à la religion.

Par ailleurs, il y a constamment dans Le corrupteur un voyeurisme qui peut sembler malsain avec les enfants qui observent les jeux d’adultes et tentent de les reproduire à leur manière. Cela donne lieu à des scènes troublantes, notamment quand le jeune garçon pratique le bondage sur sa sœur.

Autant dire que ce long métrage ne cherche pas à tout prix à plaire à son public, puisqu’il questionne sans cesse les fondements même de toute moralité. La fin, qui permet de faire la jonction avec Le tour d’écrou, ne fait pas dans la demi-mesure. Et nos chères têtes blondes sont loin d’être au dessus de tout soupçon.

En somme, Le corrupteur aborde des thématiques sulfureuses qui vont à l’encontre d’une bourgeoisie puritaine. Considéré comme l’ami des stars, le réalisateur Michael Winner surprend avec ce film de commande qui s’inscrit pourtant davantage dans le sillage de ses œuvres britanniques des années 60 que de ses séries B réactionnaires des années 70-80. Au côté mystérieux et surnaturel du Tour d’écrou, le cinéaste britannique oppose un côté rationnel avec une analyse sociologique assez fine qui tourne autour d’une lutte sociale.

Plus de cinquante ans après sa sortie, Le corrupteur continue donc de faire son effet.