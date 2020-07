Le Guide Alan Moore – Laurent Queyssi, Nicolas Trespallé - critique du livre

Résumé : Laurent Queyssi et Nicolas Trespallé sont les auteurs de ce recueil passionnant et facile à lire qui vous permettra de découvrir la complexité d’un auteur hors-norme.

Critique : Ce guide format poche est une mine d’informations sur Alan Moore, scénariste, romancier, musicien et porteur de tant d’autres casquettes.

Il s’intéresse autant à la vie qu’à l’œuvre. Et la vision du monde d’Alan Moore est analysée par la manière dont elle est exprimée dans ses travaux.

Les auteurs de BD anglo-saxons ont souvent une production dense et il n’est pas facile de s’y retrouver dans leurs participations pléthoriques. En regroupant les productions phares dans une partie spécifique, avec une petite fiche technique, un résumé et une analyse, les auteurs parviennent à nous faire prendre conscience du talent d’Alan Moore, mais aussi de sa manière d’aborder un sujet. Ce dernier a énormément travaillé sur la reprise de différents super-héros, de Miracleman à La Créature du Marais, pour ne citer que ces ouvrages. Il a également créé des concepts et des histoires fortes, comme Watchmen ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, entre autres. A côté de cela, il a aussi œuvré dans un autre style de BD, comme en témoignent ses productions telles que Filles Perdues.

Mais le neuvième art ne lui suffit pas, puisqu’il s’est également lancé dans le roman et la performance scénique.

Ce guide s’attarde aussi sur les écueils de la carrière de Moore. Il nous parle de ses disputes avec les grands du comics, comme DC, de ses choix parfois difficiles qui lui ont valu aux yeux de certains une sombre réputation d’auteur ingérable.

Parfois, les approches multiples de l’homme et de ses travaux conduisent à des redites, mais elles sont rares et suffisamment faibles pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture.

L’approche thématique, avec une partie regroupant différents sujets, comme "Moore Magique", "Masculin/Féminin" ou encore la "Psychogéographie", se révèle elle aussi fort intéressante et apporte un autre regard sur son travail.

L’interview finale permet "d’entendre" parler l’auteur. Cela dit, avec tout ce que nous avons appris de lui précédemment, il s’agit plus de saisir un échange, de voir comment l’homme considère ses travaux, avec le recul des années.

Alan Moore est suffisamment talentueux et sa carrière suffisamment riche, sans oublier son initiation à la magie, pour que toute personne qui s’intéresse aux artistes hors-normes se penche sur son cas. Laurent Queyssi et Nicolas trespallé ont donc eu une excellente idée de se lancer dans la création de ce guide. Les approches multiples sont autant de portes d’entrée dans son univers.

Le Guide Alan Moore est un recueil indispensable pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l’artiste. On ne peut tout vous présenter ici, mais ces plus de trois cent pages valent le détour et vous permettront de découvrir un créateur majeur.