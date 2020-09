Le lac aux oies sauvages - Diao Yinan - critique

Résumé : Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

Critique : La révélation qu’avait été Black Coal, lors de la Berlinale de 2014, nous avait permis de faire connaissance non seulement avec un réalisateur qui sait tirer le meilleur de ses acteurs et de son équipe technique, mais aussi avec un auteur désireux de nous faire découvrir la Chine, par un prisme aux antipodes de l’imaginaire que nous en diffuse la communication gouvernementale, fière de son nouveau statut de première puissance mondiale. Cinq ans plus tard, son intention de rappeler qu’une vaste partie de cette nation reste assimilable à un pays du tiers-monde est toujours présente dans Le Lac aux oies sauvages. Les caractères mortifères et politiquement incorrects y sont même bien plus appuyés que dans son précédent long métrage, puisque, cette fois, à défaut d’une enquête policière, l’intrigue se concentre sur une guerre des gangs. Et la violence est d’autant plus transgressive que la police, du fait de ses méthodes brutales, y est assimilée à n’importe quel autre groupe de criminels.

La principale qualité de ce film de gangsters, outre son travail esthétique conforme à celui d’un film noir, éclairé aux néons, et qui avait fait le charme de Black Coal, est justement la manière dont Diao Yi’nan capte cette violence omniprésente. Dans le choix de ses cadrages, mais aussi dans son écriture, il semble s’être donné comme défi de réunir régulièrement les nombreux antagonistes dans des espaces limités, et faire de ceux-ci de véritables cocottes-minute prêtes à exploser. Ainsi, à chaque fois que l’on voit plusieurs personnages à l’écran, l’ambiance électrique devient oppressante, et participe pour beaucoup au sentiment malaisant que le cinéaste veut donner de son pays.

Mais les scènes les plus mémorables sont assurément celles dans lesquelles les antihéros se battent. Les chorégraphies sont sublimées par le montage, et confinent à un niveau de violence rarement atteint dans le cinéma d’arts martiaux classique. Les personnages incarnés par Hu Ge et Gwei Lun-Mei prennent des coups et en distribuent du début à la fin. Cependant, le plus sordide n’est certainement pas leur sort, mais reste bel et bien l’image que Diao Yi’nan donne de son pays : un coupe-gorge peuplé de voyous, de prostitués et de toxicomanes. L’esprit propre au film noir est toujours là, et peut-être même plus prégnant encore que dans Black Coal, puisque désormais on ne nourrit quasiment pas d’espoir quant aux chances du personnage principal d’en sortir vivants. Et ça, c’est la quintessence du suspense, voire du fatalisme, qui se leste d’une dimension socialement horrifique.