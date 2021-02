Le Lien - Steve Kloves - critique

Résumé : Au Texas, la nuit, dans une petite maison isolée, le chien grogne. Le père cherche ses lunettes pour aller voir dehors. Il découvre un enfant assis sur la balançoire. Celui-ci ne parlant pas, le père le fait entrer. A l’intérieur, il y a la mère qui va lui offrir à manger, un autre garçon du même âge environ et un bébé qui pleure. Plus tard en pleine nuit, le jeune inconnu, que l’on a invité à dormir, se lève pour aller voler les rares objets de valeur. Un bruit va réveiller le père qui se lève. A ce moment, le jeune garçon fait entrer un autre adulte qui attendait derrière la porte. Celui-ci, arme au poing, va faire un véritable massacre.

Critique : Le résumé représente le pré-générique très fort de ce long métrage, et c’est probablement la meilleure scène. La suite va hésiter entre le road movie et le film policier. Arlis Sweeney (Dennis Quaid), que l’on retrouve des années après, et que l’on reconnaît comme le petit garçon du début, à cause d’une petite étoile tatouée sur le coin du front, ravitaille les distributeurs automatiques dans les stations d’une région plutôt désertique. Ce métier peu rémunérateur, mais suffisamment nomade, lui convient très bien, à lui qui ne veut pas d’attaches.

Un soir, il va tomber sur Kay (Meg Ryan), une espèce de go-go girl complètement saoule, qu’il va ramener à son motel. Ces deux éclopés de la vie vont aller de stations décrépites en motels qui ne valent pas mieux. Le reste du temps, ils roulent dans le pick-up déglingué d’Arlis.

Entre-temps, ils vont tomber sur Ginnie (Gwyneth Paltrow), une voleuse à la petite semaine, et Arlis va se retrouver, bien malgré lui, face à Roy (James Caan), le père meurtrier qu’il a fui il y a déjà bien longtemps.

Il y a quelques idées dans ce long métrage, une belle lumière due à Philippe Rousselot, et un casting exceptionnel. Pourtant, l’ennui arrive très vite. Les personnages à la psychologie sommaire, qui déambulent entre une bière et une cigarette, semblent s’ennuyer aussi. De fait, on ne comprend pas bien pourquoi Arlis et Kay s’obligent à rester ensemble, sans l’être vraiment.

Quand au ressort du film, sans vouloir le divulguer, il est tout de même un peu tiré par les cheveux.

Si Dennis Quaid est impeccable comme toujours, et si Gwyneth Paltrow est suffisamment mystérieuse et désabusée, Meg Ryan peine un peu à convaincre. Quant à James Caan, il grimace beaucoup pour incarner ce père encombrant.

Après avoir réalisé Susie et les Baker Boys ("The Fabulous Baker Boys" 1989), Steve Kloves signe sa deuxième et dernière œuvre. Il retournera au métier de scénariste tout de suite après (il participera notamment à la série des Harry Potter).