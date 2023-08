Le manoir hanté - Justin Simien - critique

Résumé : Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, le film raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.

Critique : Il y a près de dix ans, à la sortie de son premier film, Dear White People, Justin Simien insistait pour ne pas être appelé « le prochain Spike Lee », préférant déjà devenir « le prochain Justin Simien ». Certes, DWP ressemblait pas mal à School Daze, deuxième film de Lee, mais il avait totalement raison ; après tout, tout cinéaste noir débutant devrait-il nécessairement être comparé au réalisateur de Do the Right Thing ? Une décennie plus tard, on peut même se poser la question : et si Simien avait réussi là où son aîné avait galéré, dans l’équilibre entre farouche indépendance et coopération avec le « système » hollywoodien ? Après le bon bouche-à-oreille et le joli de succès de Dear White People, Simien a adapté son film en une série éponyme sur Netflix, œuvre finement écrite, originale, souvent brillante – là où les expériences de Lee avec les gros studios ou les plateformes ont souvent été plus inégales.

Ce qui nous amène donc à ce Manoir hanté : quel plus beau signe extérieur de succès que de se voir confier par Disney son spectacle estival ? Quoi de plus haut sur la chaîne alimentaire du divertissement ? Difficile, néanmoins, de retrouver ici la griffe d’un auteur et styliste à part, tant le spectacle sent la naphtaline et le réchauffé – bien que des reliquats d’ironie ressurgissent parfois au détour d’une réplique (« Si dans dix minutes je suis pas là – et je croyais jamais dire ça – appelle la police. ») Pour le reste, c’est business as usual chez Mickey : comme dans Pirates des Caraïbes, on adapte vaguement l’attraction Disneyland en en reprenant certains personnages (un fantôme décapité, créé par les effets spéciaux les plus atroces vus récemment. Nous sommes en 2023, que diable !) et en saupoudrant ça de folklore – ici, celui de la Nouvelle-Orléans, largement sous-exploité. Et comme dans n’importe quel blockbuster post-Avengers, on fait interagir une équipe insolite de bras cassés destinés à devenir des héros.

Les personnages ne sont pas si mal fichus – on sent même, çà et là, l’idée de les esquisser un peu mieux qu’à l’accoutumée, d’en faire des êtres avec un cœur et un cerveau, plutôt que des machines à punchlines ou de la chair à canon. Tout aussi louable est la distribution, mélange de vétérans déjà passés par le cinéma d’épouvante (Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Winona Ryder) et nouvelle garde talentueuse (Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield). Le manoir hanté, un navet ? Loin de là, certes, mais tout est, comme souvent, question de contexte. S’il était sorti un été de vaches maigres (l’annus horribilis 2015, par exemple), on aurait sans doute été plus cléments ; au cœur d’une saison pavée de grands spectacles d’auteur (Oppenheimer), de jolies surprises arrivant à transcender leur pure démarche mercantile (Barbie) et films de vieux briscards toujours aussi verts (Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ), il fait toutefois bien pâle figure.