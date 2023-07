Oppenheimer - Christopher Nolan - critique

Résumé : En 1942, convaincus que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient, dans le plus grand secret, le "Projet Manhattan" destiné à mettre au point la première bombe atomique de l’Histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé "le père de la bombe atomique". C’est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences, vertigineuses, continuent de peser sur le monde actuel…

Critique : Trois heures. C’est la longueur annoncée du nouveau film de Christopher Nolan qui pourrait faire fuir plus d’un spectateur. Et pourtant, grâce au miracle d’une mise en scène précise, rythmée et fascinante, le long-métrage s’écoule sans jamais succomber à l’ennui. Car il fallait bien ce temps-là pour raconter le récit de ce génie fou, Oppenheimer, qui, guidé par l’ambition, le besoin de reconnaissance absolue, a fait succomber le monde dans un nouvel équilibre à haut risque, arbitré par le spectre de la bombe atomique. Le long-métrage mélange les temporalités, en jouant habilement avec la couleur et le noir et blanc. On comprend très vite que le scientifique est confronté à une audition complexe qui met en doute sa probité, son honnêteté et son éthique de scientifique. Peu à peu, derrière ce qui ressemble à un procès dans un cabinet intérieur, on comprend que des enjeux politiques plus sombres se jouent, à savoir les liens de terreur que les États-Unis entretiennent avec le communisme et l’annonce d’une nouvelle guerre mondiale opposant l’Amérique et le bloc soviétique.

Nolan est un magicien du cinéma. Il emmène son spectateur dans le dédale complexe et tortueux d’un scénario qui, petit à petit, s’éclaire aux yeux du spectateur. L’œuvre est éminemment politique. Le réalisateur décrit une Amérique paranoïaque, conspiratrice, pétrie par la haine du communisme, qui cherche des héros loyaux, univoques, porteurs de discours officiels qui n’ont pas le droit à l’opposition. Justement, Oppenheimer, le fabuleux inventeur du pire, au fur et à mesure que son invention diabolique prend forme, commence à douter. Il est guidé par sa haine du fascisme, et l’énergie qu’il met à bâtir cette bombe, n’a pour d’autres intentions que de mettre fin à la barbarie nazie. Le cynisme dont il est capable l’amène à penser qu’Hitler, aveuglé par sa détestation (et le mot est faible) des juifs, n’a pas donné les moyens à un savant allemand, de confession judaïque, d’aller au bout de ce projet de bombe destructrice. Paradoxalement, on découvre que l’antisémitisme a permis d’échapper à une destruction massive mondiale par les Allemands, même si les deux bombes jetées sur les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki auraient pu conduire au pire.

Nolan adopte cette fois un parti pris esthétique moins virtuose que ses derniers films. Il compose son récit de trois histoires complémentaires mais quasi distinctes : celle de cette audition sauvage, de plus en plus brutale ; celle de la fabrique de la bombe en plein désert du Nouveau-Mexique ; et celle d’un homme, tenaillé entre son désir de gloire et la prise de conscience qu’il a pu contribuer à la barbarie humaine. Le réalisateur brillant évite toute forme de prosélytisme. Il aborde avec beaucoup de nuance la complexité de la psyché humaine à travers des personnages aux multiples facettes, écartelés entre les rôles sociaux que leur impose la société, et ce qui les fonde profondément. Les protagonistes féminins, apparemment en second plan, occupent une place prépondérante dans le destin de ces hommes, rongés par l’ambition, l’orgueil et le pouvoir.

Oppenheimer s’impose comme l’un des films clés de l’été 2023. Il offre un témoignage vivant et percutant d’un passé récent de l’histoire du monde. Au-delà de cet aspect historique, il est surtout l’occasion de regarder avec beaucoup de critiques les progrès accomplis chaque jour par la science, dès lors qu’ils contiennent à la fois le pouvoir d’améliorer les conditions de vie et celui de mettre à bas la démocratie, voire de détruire le monde.