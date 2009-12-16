Critique

Le père de mes enfants - Mia Hansen-Løve - critique

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

Le 20 août 2025

Le deuil, l’absence et la reconstruction traités avec pudeur et sensibilité par Mia Hansen-Løve : Le père de mes enfants est une œuvre subtile et délicate, portée par l’interprétation forte d’Alice et Louis-Do de Lencquesaing.

  • Norman06 19 janvier 2010
    Inspiré de la fin tragique du courageux producteur Humbert Balsan (1954-2005), ce film aborde avec sensibilité mais sans pathos les questions de l’intégrité professionnelle et du travail de deuil. Juste, instructif et émouvant, pour les cinéphiles comme pour les autres...
  • ’Boo’Radley 7 février 2010
    Dans ce bel hommage, Mia Hansen Love sait saisir et faire vivre, par quelques traits, par quelques notations, toujours justes, jamais caricaturaux, la personnalité de celui qui aurait dû produire son premier film. Admirable première partie où l’émotion ne vient pas de ce que l’on voit sur l’écran ; elle vient, plus secrètement, de l’empathie avec laquelle la réalisatrice nous conduit par la main, côte à côte avec son héros, l’ardent promoteur d’un cinéma digne -celui que nous aimons. Dans le rôle, Louis Do de Lencquesaing est prodigieux de naturel et de charme. La suite (après la mort du producteur) est un peu brouillonne, s’éparpille inutilement mais réserve encore quelques belles séquences avec les enfants du titre, extraordinaires de sincérité.
