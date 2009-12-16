Le père de mes enfants - Mia Hansen-Løve - critique

Résumé : Grégoire Canvel a tout pour lui. Une femme qu’il aime, trois enfants délicieuses, un métier qui le passionne. Il est producteur de films. Révéler les cinéastes, accompagner les films qui correspondent à son idée du cinéma, libre et proche de la vie, voilà justement sa raison de vivre, sa vocation. Grégoire y trouve sa plénitude, il y consacre presque tout son temps et son énergie. Hyperactif, il ne s’arrête jamais, sauf les week-ends qu’il passe à la campagne en famille : douces parenthèses, aussi précieuses que fragiles...

Critique : Grégoire Canvel est producteur et père de famille. Dans ses deux fonctions, il se révèle attentif et passionné. Un peu dépassé dans un cas comme dans l’autre, mais assurément sensible et prêt à se battre pour donner le meilleur de lui-même. Cet homme défend les projets auxquels il croit, le cinéma qu’il aime, pas forcément commercial, mais qui a une « vision » comme il le dit, une ambition artistique affirmée. Son travail est éprouvant nerveusement, demandant de savoir gérer l’urgence et les situations de crise, financières surtout. Très entier et perfectionniste, il vit sa profession avec ardeur et ne peut accepter l’échec qu’il considère comme une atteinte personnelle profonde. C’est pourquoi, le jour où son entreprise est au bord de la liquidation, il ne pourra faire front.

© Les Films du Losange

Le père de mes enfants centre ainsi toute son attention, dans une première partie, autour de la chute du projet de ce héros volontaire mais malheureux. La seconde partie montre, et c’est un joli paradoxe, l’absence de cet homme. Non pas la douleur et les pleurs de ses proches ou leur désespoir face à la perte du mari, du père qu’ils aimaient profondément, mais plutôt leur appréhension du deuil. La tristesse est palpable, évidente étant donné la force des liens qui les unissaient. Mia Hansen-Løve développe son intrigue autour de la construction d’une nouvelle vie, non pas sans le père, mais avec l’absent ; où comment l’homme qui a fait grandir ses enfants, continue d’exister, par-delà sa disparition. Le souvenir habite chacun des membres de la fratrie. Alors quasiment absente de la première partie, préférant ses amis aux vacances familiales, l’aînée de la famille devient le personnage central. Plus âgée que ses sœurs, elle a mieux connu son père et commençait à le découvrir non plus à travers les yeux de l’enfance mais avec un regard adulte. On découvre d’ailleurs, la formidable Alice de Lencquesaing dont l’interprétation retenue d’une jeune fille cachant sa fragilité en tentant de vivre la fin de son adolescence sans son père, fait de son personnage une véritable pièce maîtresse du récit et vient compléter à merveille l’interprétation enflammée du charismatique Louis-Do de Lencquesaing, son père dans la fiction comme au civil.

© Les Films du Losange

La caméra de Mia Hansen-Løve capte les instants d’abattement avec distance, les personnages toujours au milieu d’une pièce ; la cinéaste choisit la pudeur pour favoriser l’expression du vide laissé par l’être cher. Les décors, les lieux traversés par les protagonistes sont longuement présentés, les détails des murs visibles, les panoramiques nombreux dans les rues de Paris. Grégoire pourrait être partout, son absence est omniprésente. Il manque. Ainsi, Le père de mes enfants, subtile peinture du deuil et de la famille est une œuvre remarquable qui ne cède jamais à l’apitoiement facile et bouleverse sincèrement.