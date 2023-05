Bergman Island - Mia Hansen-Løve - critique

Résumé : Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. à mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…

Critique : Depuis sa première œuvre, où elle mettait en scène ses rapports pour le moins conflictuels avec son conjoint, Mia Hansen-Løve ne cesse d’évoquer les variations amoureuses au cinéma. Cette fois, la réalisatrice transporte son émoi romantique sur une île, et non des moindres, celle où Ingmar Bergman a puisé son inspiration et tourné un certain nombre de ses films. L’endroit lui appartenait a priori puisque tous les bâtiments, les espaces sont consacrés à sa vie, au point d’ailleurs que, non sans humour, le long-métrage met en scène un safari Bergman, censé fournir aux spectateurs une entrée en matière de l’œuvre du cinéaste suédois.

En fait, Bergman Island raconte trois histoires en une : naturellement celle du metteur en scène, dont on retrouve, non sans émotion, les traces des films qu’il a tournés, celle de ce couple de réalisateurs venus sur l’île écrire un projet futur, et celle justement d’un long en cours d’écriture par l’une des protagonistes. On assiste ainsi aux pérégrinations amoureuses de personnages qui s’ennuient à mourir, quand ils n’écrivent pas de leur fenêtre ou ne se promènent pas.

A quoi bon tout cela ? C’est à peu près ce qui nous vient à la fin de ces presque deux heures qui semblent en durer trois. Le projet cinématographique, mûri par celle qui est venue se ressourcer dans l’écriture, est sans aucun doute pire dans l’ennui qu’il provoque. Deux jeunes gens, formidablement beaux, s’aiment sans s’aimer, tout en s’aimant et en refusant de s’aimer. Le marivaudage champêtre trouve vite ses limites, d’autant que les protagonistes sont, sinon négatifs, en tout cas très antipathiques. On se demande même pourquoi Mia Hansen-Løve s’attache à décrire un personnage fictif féminin aussi peu attachant, errant entre le sanglot, les caprices et la joie. Le couple de cinéastes est lui-même dépeint sans épaisseur, passant son temps à s’ignorer ou fuir les rencontres.

La question est de savoir si Mia Hansen-Løve use de l’ironie ou s’amuse à jouer entre la fiction et le réalisme. En effet, très rapidement, les dialogues s’enlisent dans des complaintes monotones, des répliques désincarnées, auxquelles peu de gens pourront s’identifier. Des pointes d’humour auraient été salvatrices, afin que la réalisatrice éclaire son propos. Même la volonté délibérément romanesque de la cinéaste ne fonctionne pas. Le récit se perd dans des considérations narcissiques, au lieu de se centrer sur les paysages absolument merveilleux, propices à tous les contes romantiques. On imagine que la metteuse en scène a pu être impressionnée par cette ile de Fårö, où Bergman a écrit et tourné quelques-uns de ses films et fait construire sa maison, et qu’elle tente de dépasser le maître à son tour.

Toutefois, le long-métrage réserve le meilleur pour la conclusion. La réalisatrice accompagne le spectateur dans la propre demeure de l’artiste suédois. On y découvre sa bibliothèque, non sans ravissement, ainsi que l’endroit où il écrivait et une maquette du théâtre qu’il a dirigé. On pénètre dans une intimité créatrice qui devient à son tour un espace de tournage. C’est sans doute cette merveilleuse incise qui laisse un goût sucré, avant le générique de fin.