Un beau matin - Mia Hansen-Løve - critique

Résumé : Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps..

Critique : L’existence de Sandra (Léa Seydoux), veuve trentenaire, est invariablement rythmée par son travail d’interprète, le temps qu’elle consacre à sa fille de huit ans et les visites qu’elle rend à son père Georg (Pascal Gregory) un homme cultivé, ancien professeur de philosophie, atteint d’une maladie neurodégénérative qui, chaque jour, le prive un peu plus de ses repères. Le temps est arrivé de le placer dans un institut spécialisé. Une épreuve pour la jeune femme qui, à la recherche du meilleur établissement pour son père, s’engage dans un parcours d’autant plus douloureux qu’elle assiste à la déchéance mentale de cet être brillant qu’elle a toujours admiré. Dans ces conditions, Sandra n’a que peu de temps à accorder à sa vie sentimentale au point mort depuis plusieurs années.

Et voilà que le destin met sur sa route Clément (Melvil Poupaud), un ami perdu de vue. Aujourd’hui, Clément est marié et père de famille. Il est aussi cosmo-chimiste, un métier qui, associé à la fantaisie dont Clément fait preuve, promet à Sandra l’évasion dont elle a besoin. Le coup de foudre entre eux est immédiat. Désormais, les jours de Sandra oscillent entre cette perte annoncée d’un père qui s’efface peu à peu et un renouveau sentimental aussi entravé qu’inattendu. La vie, l’amour, la mort... À la manière de Mikhaël Hers (Amanda, Les passagers de la nuit), la réalisatrice s’empare des choses de la vie dans toute leur banalité pour bâtir avec une légèreté déconcertante une chronique romanesque d’où jaillit une émotion qui ne cesse de croître tout au long du récit. Puisant son inspiration au creux de sa vie personnelle, elle traite de l’isolement, des liens familiaux, de la maladie, de la fin de vie avec des accents d’authenticité propres à créer une immédiate complicité avec le spectateur qui se reconnaîtra aisément à travers ces parcours de vie, tandis que la mise en scène, fluide et sobre, offre de douces ellipses.

Mais c’est sans aucun doute de l’impeccable interprétation de ses personnages tout à la fois écrits avec justesse et interprétés avec talent que le film tire toute sa richesse, à commencer par Léa Seydoux qui, loin des rôles qui lui sont habituellement dévolus, révèle une facette inattendue de son talent. Pascal Greggory, qui a depuis longtemps prouvé le sien, surprend encore grâce à la délicatesse avec laquelle il accompagne le destin de cet érudit, déchiré par la conscience de sa fin toute proche. Si Melvil Poupaud et Nicole Garcia (mère de Sandra et ex-épouse de Georg) se tiennent en retrait pour laisser nos principaux héros briller de tout leur éclat, la finesse du premier et l’énergie de la deuxième, auxquels s’ajoute l’imparable spontanéité de Camille Leban Martins (Linn, la fille de Sandra) ont tôt fait de transformer cette tranche de vie ordinaire en un morceau d’exception.

Entre poésie et réalisme, Mia Hansen-Løve signe une réflexion sur le temps qui passe dont la subtilité n’a d’égale que la sérénité. Si l’on peut imaginer que le choix d’un tournage en pellicule contribue à diffuser une étonnante quiétude au cœur de sujets éprouvants, le talent de la réalisatrice n’y est sans doute pas étranger non plus.